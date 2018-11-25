Одни тратят миллионы на свои прихоти, а другие предпочитают тихий замкнутый образ жизни. Но есть то, что их объединяет: положение в обществе, которое окутано всевозможными тайнами. Кто-то считает, что именно кланы вершат судьбу нашей планеты и управляют главами государств. А кто-то — что они ведут свою подковерную политичеcкую игру, пишет adme.ru.

Рокфеллеры

О состоянии клана Рокфеллеров ходят легенды. Никто точно не знает общий размер состояния семьи, но по слухам оно варьируется от $ 1 до 3 трлн. Известность клану принес Джон Рокфеллер, первый в истории долларовый миллиардер. В конце XIX века семья контролировала 90 % нефти на рынке США. Практически все современные нефтяные компании Америки ведут свое начало от Рокфеллеров.

Две мировые войны только укрепили благосостояние семьи. Она помогали как Германии, так и коалиции союзников. Сейчас, помимо банковского и нефтяного секторов, Рокфеллеры активно занимаются благотворительностью и криптовалютой.

Морганы

Поклонники различных политических теорий предполагают, что клан Морганов определяет политический курс США и контролирует все банки мира.

Родоначальник клана Морганов, Джон Пирпонт Морган, основал в США первую финансовую империю. Он торговал оружием во времена Гражданской войны, за что чуть не попал под суд. А в 1907 году предотвратил крах банковской системы.

И по сей день члены клана Морганов продолжают быть самыми влиятельными банкирами. Филиалы их банков есть не только в США, но и в Европе. Члены семьи руководили компаниями «Дженерал Моторс» и «Дженерал Электрик».

Саудиты

Саудиты — это королевская династия, которая правит Саудовской Аравией с 1932 года. Сегодня главой семьи является король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, а общее число Саудитов достигает 25 тыс. человек.

Глава семьи обладает практически абсолютной политической властью, а члены семьи занимают важные правительственные и военные должности. Саудиты могут забрать любой пост внутри страны. В руках семьи находится 20 % общемировых запасов нефти.

Ротшильды

Ротшильды были одной из самых богатых семей уже при Наполеоне I. Основал династию Амшель Майер Ротшильд. В Германии он построил крупный банковский бизнес и создал свою финансовую империю. Умирая, Амшель оставил своим наследникам завещание, в котором изложил свои взгляды на управление империей. И вот уже более 200 лет Ротшильды придерживаются этих правил.

И вот уже более 200 лет вокруг Ротшильдов витают разные слухи и теории. Одни утверждают, что семья контролирует все богатство мира и финансовых учреждений. Другие — что именно Ротшильды поощряют и спонсируют большинство войн.

Современное состояние Ротшильдов оценивается примерно в $ 2 трлн. Они занимаются инвестициями, трейдингом, банковской сферой. Семье принадлежат несколько виноградников, предприятий, занимающихся добычей нефти и природного газа.

Барухи

Состояние Барухов меньше, чем Ротшильдов и Рокфеллеров, но вот влияния гораздо больше. Основатель клана Барухов, Бернард Барух, был советником 5 президентов США и большим другом Уинстона Черчилля. Именно он придумал термин «холодная война», курировал проект создания атомной бомбы и международного Агентства по атомным разработкам. Баруху приписывают создание идеи Мирового правительства.

О наследниках империи Баруха мало что известно. У него было 2 дочери и сын. Сын Бернард Барух — младший скончался в 90-х годах прошлого столетия. Нет никаких достоверных сведений о внуках и правнуках Бернарда.

Уолтоны

В 1962 году предприниматель Сэм Уолтон открыл первый магазин Walmart. И тем самым вписал себя в список самых богатых людей мира. Со временем сеть магазинов Walmart стала крупнейшей в США.

После смерти Сэма Уолтона руководить компанией стали его жена и четверо детей. Помимо сети супермаркетов, Уолтоны руководят «Арвест-банком». Им принадлежат коллекция произведений искусства и благотворительный семейный фонд.

Виндзоры

Виндзоры — королевская семья Великобритании. Сейчас главой дома Виндзоров является королева Елизавета II. Она — глава англиканской церкви и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании.

Помимо Англии, Елизавета II является действующим монархом в 15 независимых государствах. Рейтингам королевы может позавидовать любой политик. И это неудивительно. Все члены королевской семьи ведут скромный образ жизни, служат в Вооруженных силах и занимаются благотворительностью.

Мердоки

Медиамагнаты Мердоки начали строить свою империю в Австралии. Кит Мердок был политическим обозревателем в одной из газет Мельбурна. Кит был назначен главным редактором, увеличил тираж издания и стал генеральным директором.

Его сын Руперт тоже стал журналистом. Подмяв под себя ведущие издания Австралии, Мердок создал медиахолдинг «Ньюс Корпорейшн». Сейчас Мердокам принадлежат кинокомпания 20th Century Fox, телеканал Fox News, социальная сеть My Space и фондовая компания Dow Jones. «Ньюс Корпорейшн» обвиняли в незаконной прослушке телефонов королевской семьи, знаменитостей, а также подкупе сотрудников полиции и спецслужб.

Руперт — очень популярная личность в поп-культуре. Он стал прототипом злодея в бондиане «Завтра не умрет никогда», прообразом медиамагната Логана Роя в сериале «Наследники», упоминался в сериалах «Теория Большого взрыва» и «Симпсоны».

Оппенгеймеры

Оппенгеймерам принадлежит большинство запасов алмазов и золота. Основатель клана, Эрнест Оппенгеймер, переехал жить в город Кимберли, что в Южной Африке. Там он стал сначала мэром города, а потом возглавлял одну из алмазодобывающих компаний. Вскоре Эрнест захватил мировой рынок по добыче и сбыту алмазов.

Сейчас алмазной империей руководит внук Эрнеста, Ник Оппенгеймер. Семья занимается добычей и продажей не только алмазов, но и золота, железной руды, платины и промышленных минералов.

Притцкеры

Семья еврейских эмигрантов из Украины переехала из Киева в Чикаго в 1881 году. Притцкерам принадлежит корпорация Hayat. Это гостиничная компания, которая продает отели и туры на курорты. В корпорацию входят 777 отелей в 54 странах мира.

Притцкеры учредили свою премию в области архитектуры. Сейчас они живут в Чикаго, где сформировали свою архитектурную школу. Во многом семья определяет внешний облик города.

Minval.az