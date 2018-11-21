Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани письмо с соболезнованиями.

В тексте письма говорится:

«Уважаемый господин президент,

Глубоко опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва, совершенного в городе Кабул.

Возмущены этим чудовищным террористическим актом, считаем необходимым и важным вести жесткую, решительную и последовательную борьбу с терроризмом.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибшим, всему народу Афганистана, желаю исцеления раненым».

Minval.az