Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани письмо с соболезнованиями.
В тексте письма говорится:
«Уважаемый господин президент,
Глубоко опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва, совершенного в городе Кабул.
Возмущены этим чудовищным террористическим актом, считаем необходимым и важным вести жесткую, решительную и последовательную борьбу с терроризмом.
В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибшим, всему народу Афганистана, желаю исцеления раненым».