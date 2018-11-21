Отказ Еревана от обмена военнопленными грозит «взорвать» ситуацию в Армении

Свои национальные бренды есть у многих стран. Так, «шампанским» может именоваться только игристое вино из французской провинции Шампань, а кубинские сигары — действительно производиться на острове Куба, а не просто в полном соответствии с технологией и из похожего по характеристикам табака.

А вот в Армении, как ни пытаются закрепить за собой в качестве «национального бренда» статус «цивилизованной страны», результат оказывается обратным ожидаемому. И на выходе официальный Ереван лишь подтверждает свой статус страны, где психология и технологии террора с захватом заложников возведены в ранг национальной политики.

Вопрос освобождения военнопленных и заложников — тема по определению горячая. Напомним: около двух недель назад в Баку на своей пресс-конференции члены руководства комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести заявили, что предложили Армении обмен «всех на всех», но ответа не дождались. Работа в этом направлении, тем не менее, идет. Международная рабочая группа по поиску без вести пропавших в составе Светланы Ганнушкинрй, Пааты Закареишвили и Бернхарда Клазена с прошлого года возобновила свою посредническую миссию, о чем сообщила в своем заявлении для прессы. Как указывается, члены МРГ имели встречу с представителями Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести в Баку, обсудив возможность начала переговоров со сторонами с целью возвращению удерживаемых лиц. B рамках этой инициативы члены МРГ побывали в Баку, Ереване и Ханкенди, встретились с представителями госкомиссий и «кельбаджарскими заложниками», которых сами посредники называют «осужденными в Карабахе». В Баку они побеседовали с армянским диверсантами — Завеном Карапетяном и Арсеном Багдасаряном. «МРГ удалось заострить внимание сторон на том, что гуманитарная работа по поиску без вести пропавших лиц должна быть продолжена с участием международных медиаторов. МРГ выступила с инициативой организовать встречу экспертов на нейтральной территории» — указывается в релизе.

Однако этот пресс-релиз МРГ появился уже после того, как и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян открыто заявил, что его страна не будет возвращать Азербайджану «кельбаджарских заложников». Комментируя в очередной раз предложение Азербайджана об обмене «всех на всех», и.о. премьер-министра Армении разразился эмоциональной тирадой: «Мы должны пойти на это? А мы спросили семей убитых», — задался вопросом Пашинян, напомнив, что (по армянской, естественно, версии) во время «террористического проникновения» Гасана Гасанова (убит армянскими оккупантами), Дильхама Аскерова (приговорен к пожизненному заключению «судом» оккупантов) и Шахбаза Гулиева (приговорен к 20 годам лишения свободы тем же фейковым «судом») были убиты два человека. «То есть, возвратить Азербайджану двоих рамилей сафаровых?» — возмущался Никол Воваевич.

Напомним: Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров — жители Кельбаджарского района Азербайджана, ныне оккупированного Арменией. Они действительно перешли линию фронта, чтобы взглянуть на родное село, вернее, то, что от него осталось, были схвачены оккупантами и после судебного фарса насильно удерживаются на оккупированных азербайджанских землях.

Стоит ли верить обвинению в убийстве, состряпанному фейковым «судом» оккупантов — вопрос, на который ответит даже школьник. Не говоря о том, что любой оккупант на чужой территории должен понимать, что пока он не убрался восвояси, для него есть серьезный риск получить пулю, осколок или еще что-нибудь в том же роде.

Да и про Рамиля Сафарова Никол Пашинян упомянул совершенно зря. То, как Азербайджан вернул своего офицера на родину, во-первых, показало, что в Баку своих не бросают. А во-вторых, тогда Армения потерпела еще и сокрушительное дипломатическое поражение. И Никол Пашинян, разразившись у микрофона тирадой в стиле «мы что, должны вернуть Азербайджану двоих рамилей сафаровых?», во-первых, «насыпал соль на раны» своим соотечественникам, напомнив, как, невзирая на все старания и вопли Еревана, Азербайджан добился освобождения Сафарова.

Во-вторых, забыл произнести обязательную ереванскую мантру, что, мол, этот вопрос надо решать с «самоопределившимися карабахцами», выдав нечаянно в эфир очередное доказательство, что речь идет об оккупации Арменией азербайджанского Карабаха, а не о «самоопределении» или еще чем-то в этом роде. И самое главное, еще раз, публично, «на камеру и диктофон», подтвердил, что возвращать незаконно удерживаемых гражданских лиц Армения не намерена.

Здесь, конечно, огромное поле для комментирования. В том числе и для озвучивания совсем уж неудобного вопроса, не прекращается ли Международная рабочая группа в этакий аналог Минской группы ОБСЕ, чьи сопредседатели тоже совершают регулярные вояжи по региону, распространяют оптимистичные пресс-релизы, а официальный Ереван продолжает твердить, что не желает, видите ли, выводить войска из оккупированных азербайджанских земель. И давать оценку этим заявлениями МГ ОБСЕ не спешит. Вот и здесь правозащитники из МРГ тоже не торопятся выражать свое отношение к заявлению Никола Пашиняна.

Только вот на сей раз со своими громкими заявлениями Никол Воваевич выступил на весьма интересном фоне. Напомним: накануне в суде по тяжким преступлениям города Гянджа начался процесс над армянским диверсантом Кареном Казаряном. Сей субъект был задержан азербайджанскими военнослужащими в середине июля 2018 года, что называется, «на горячем». И теперь в суде поясняют: «Он обвиняется в совершении преступления против жизни и здоровья; в сфере экономической деятельности; против общественной безопасности и общественного порядка; против основ конституционного строя и безопасности государства; против порядка управления. В целом, обвинения против К.Казаряна выдвинуты по более чем 15 статьям УК Азербайджана».

Возможно, здесь, по закону жанра, надо бы напомнить, что Казарян — военнослужащий, но армянская сторона его оперативно попыталась представить как «местного жителя, имеющего проблемы с психикой». Но вот что важно. В отличие от нашей страны, в Ереване «вытаскивать» своего диверсанта не спешат и даже от обмена «всех на всех» отказываются (притом что Азербайджан выразил готовность обменять гражданских лиц на заведомых диверсантов). Но тут на авансцену неожиданно вышли…члены семьи Казаряна.

Напомним: как уже сообщал Minval.az, в то время, как в Гяндже только готовились к старту судебного процесса над Казаряном, но Азербайджан уже озвучил свое предложение обменять всех на всех, к родственникам провалившегося диверсанта командировали аж первую леди Армении Анну Акопян собственной персоной. Которая принялась увещевать членов семьи, что кельбаджарские заложники — «преступники и убийцы», и изрекать: «Насколько я знаю, нет международного опыта по обмену военных преступников на гражданских лиц. В данном случае подобные намерения можно назвать циничными».

Но теперь ситуация изменилась. Как признает «Первый информационный», родственники Карена Казаряна в селе Бердаван Тавушского марза два дня подряд проводили акцию протеста, а потом… перекрыли межгосударственную дорогу Армения-Грузия.

На дорогах, ведущих в сторону Тбилиси и наоборот – в сторону Айрума, Ванадзора, а также Ноемберяна, которые были закрыты в течении дня, скопились сотни автомобилей, в том числе и грузовых. Требование понятное — ускорить обмен. И теперь «Первый информационный» уныло констатирует: «…Получается, что режим Алиева своей политикой может провоцировать волнения в Армении, в данном случае – перекрыть имеющую для нас крайне важное значение дорогу Армения-Грузия». Если бы речь не шла о таком болезненном вопросе, как обмен пленными, то здесь было бы самое время в очередной раз вспомнить фразу из старого фильма: «Заметьте, не я это сказал!».

И вот теперь Никол Пашинян растерянно мямлит у микрофона: «Моя жена дважды посещала семью. Никогда вопрос не оставался вне внимания. Но проведенная на днях акция вызывает вопросы – против кого она направлена? Если против властей Азербайджана, то зачем понадобилось перекрывать дорогу, закрытие которой вообще одна из стратегических целей Азербайджана? Если против нас, потому, что считают, будто недостаточно внимания уделено проблеме, то почему жена премьера дважды посещала семью, и был ли такой прецедент, когда семье, оказавшейся в подобной ситуации, уделяется такое внимание? Если речь о том, что Армения должна увеличить усилия, то надо понимать, должен ли процесс соответствовать интересам Армении, или можно требовать решения вопроса любой ценой, и все равно, как общество отнесется и какой будет оценка?». И, похоже, не очень задумывается, что власти Армении, во-первых, попали в собственный капкан. А во-вторых, таков уж закон митинговой стихии: если она сработала один раз, то обращаться к ней будут и во второй, и в пятый, и в десятый, в том числе, точнее, прежде всего против недавних победителей. Так что в вопросе с заложниками Никол Воваевич просто попал под удар собственного «бумеранга». И это, похоже, только начало.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az