21 ноября в Баку Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов проведет встречу с начальником Генерального штаба Турецкой Республики генералом армии Яшаром Гюлером и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майором Владимиром Чачибая.

Как сообщает МО АР, в ходе встречи состоится обмен мнениями по развитию сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечению региональной стабильности, в том числе безопасности региональных проектов и ряду других вопросов.

Minval.az