Британская телерадиокомпания ВВС составила список ста самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира.

В этот список попала и представительница Азербайджана Рейхан Джамалова. Бакинская школьница Рейхан Джамалова является основательницей компании Rainergy, которая занимается выработкой энергии из дождевой воды.

Рейхан Джамалова ранее вошла в рейтинг американского Forbes 30 самых перспективных бизнесменов и изобретателей в сфере промышленности производства и энергии моложе 30 лет.

Рейхан 16 лет. Она является полуфиналисткой и одной из самых молодых участников Глобального саммита предпринимательства (GES 2017), прошедшего в Индии в 2017 году. На нем Джамалова представила оборудование под названием Rainergy, которое вырабатывает энергию из дождевой воды.

Представленный ею стартап может стать эффективным альтернативным источником энергии для жителей экваториальной полосы с обильными муссонными дождями, уменьшив нагрузку на линии электропередачи. Устройство привлекло внимание также главы делегации США на саммите, советника Белого дома Иванки Трамп.

Помимо Рейхан Джамаловой, в данный список из стран СНГ попали две россиянки, украинка и представительницы Киргизии и Узбекистана.

Проект «100 женщин» появился в 2013 году с целью отразить достижения женщин в современном обществе. Он включает в себя не только список, но и серию публикаций, интервью и круглых столов, а также фестиваль. Позиции в списке не ранжируются по степени влиятельности, а расставляются в алфавитном порядке.

В список вошли представительницы прекрасного пола от 15 до 94 лет из более чем 60 стран. В основном это женщины-лидеры, первооткрыватели из разных профессий, которые добились больших успехов.

Minval.az