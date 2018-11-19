Не так много времени прошло с того момента, когда в поселке Бина произошло страшное ДТП: автобус столкнулся с товарняком прямо на железнодорожных путях. В результате на месте трагедии погиб ученик 7-го класса, 13-летний Дадашзаде Юсиф Тахир оглу, позже в больнице скончался Алиев Шакир Панах оглу, 1962 года рождения — учитель профессионального лицея поселка Бина.

В общей сложности было 40 пострадавших: пять раненых поместили в реанимацию, шесть было помещено в Клинический медицинский центр в Сабунчинском районе. Двое раненых направлены в Институт травматологии и трое — в Клинический медицинский центр №1.

По факту ДТП было проведено тщательное расследование, в ходе которого глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гадирова распространила официальную информацию о том, что в произошедшей трагедии нет никакой вины машиниста поезда: водитель пассажирского автобуса №160 заехал на охраняемую территорию, в то время как шлагбаумы с обеих сторон были опущены. При этом состав двигался со скоростью 30 километров в час.

Водителя автобуса, Эльхан Ширалиев, был ранее судим за совершенное им ДТП — тоже со смертельным исходом.

Данную информацию подтвердил также начальник отдела Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, который рассказал, что в ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель автобуса является наркоманом.

Как отметил В.Асадов, руководству ООО «Ayşən», являющемуся владельцем данной маршрутной линии, было неоднократно сделано предупреждение о необходимости устранить недочеты, однако безрезультатно.

Ранее за водителей, совершивших аварию со смертельным исходом, вступилось Бакинское транспортное агентство (БТА). Так, согласно заявлению СМИ главы пресс-службы агентства Маиса Агаева, отбывшие наказание лица должны интегрироваться в общество. Нет правила, по которому имеющие судимости лица не могут работать водителями.

Кроме того, М. Агаев отметил, что, если человек совершил аварию в состоянии опьянения и стал причиной смерти многих людей, если совершил это дважды, в третий раз брать его на работу водителем автобуса нецелесообразно. Конечно же, это человек может работать в транспортной системе, производственной базе, но сажать его за руль нельзя. Так или иначе, но в данный момент Э. Ширалиев ждет суда, о подробностях которого мы узнаем скоро.

Богом проклятое место

Тем не менее, в субботу пользователи социальных сетей распространили видеоролик, на котором был запечатлен автобус №160, застрявший под шлагбаумом в бакинском поселке Бина всего в паре метров от летящего поезда – на том же самом месте, где 2 октября произошло вышеописанное страшное ДТП.

Реакция БТА на видеоролик, распространенный в социальной сети, была весьма странной: вместо того, чтобы осудить преступную халатность водителя – Ниджата Махмудова (государственный номер автобуса 99 JZ 232), М. Агаев заявил, что водитель не виноват.

На своей странице в социальной сети Фейсбук М. Агаев написал, что по факту ролика было проведено расследование, в ходе которого было установлено: днем 17 ноября при подъезде маршрутного автобуса номер 160 к железнодорожному переезду шлагбаум был открыт и светофор не работал (не горел «красный»). Однако, несмотря на это водитель, зная о приближении поезда, остановил транспортное средство.

Кроме того, по словам М. Агаева, по распространившемуся видео понятно, что шлагбаум был опущен после остановки автобуса, из-за чего последний и оказался под ним: «Если бы автобус въехал на переезд при опущенном шлагбауме, то не оказался бы под ним», резюмировал Агаев, который также отметил в ответ на вопросы комментирующих видеоролик, что на данном переезде не имеется запрещающей линии, а также дорожного знака «Стоп», а все эти вопросы на железнодорожных переездах по существующему законодательству решает железнодорожное ведомство, — резюмировал М. Агаев, снова решивший перевалить вину на чужие плечи. А ведь, тем не менее, железнодорожное ведомство уже доказало в первый раз свою невиновность к аварии!

В свою очередь, в ответ на критику комментаторов в адрес действий водителя и остановку транспортного средства за шлагбаумом очень близко к рельсам, пресс-секретарь БТА заметил, что это было сделано после того, как водитель увидел подъезжающий поезд.

Но тем не менее, все, кто смотрел видеоролик, не согласились с мнением секретаря БТА: невооружённым глазом видно, что присутствовал и знак «Стоп», и шлагбаум находился в рабочем состоянии. А потому в оправдания чиновника БТА никто не поверил.

От перестановки слагаемых сумма не изменилась

Не так давно БТА распространило информацию о том, что договор, заключенный с ООО «Ayşən LTD», осуществлявшем перевозку пассажиров по регулярному маршруту № 160, был расторгнут, и с 10 ноября текущего года на действующем в Баку автобусном маршруте № 160 были запущены новые автобусы ООО «Çinar-Trans».

Тем не менее проблемы на этом не закончились: 18-го ноября в 19.00 в Центре пересадки транспорта «Кёроглу» столкнулись два пассажирских автобуса № 160 (снова №160!) и № 139. В результате столкновения разбились стекла боковых окон автобуса № 160, недавно выпущенного на маршрутную линию. К счастью, никто не пострадал.

Но опять же фигурирует злосчастный 160-й маршрут. Что это: роковое стечение обстоятельств или же халатность БТА, вот уже в который раз выгораживающего неправомерные действия водителей этого рокового маршрута?

Глава государства резко осудил перевозчиков

Тем же самым вопросом на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2018 года, задается и глава государства Ильхам Алиев: «Почему это произошло? Потому что сидящие за рулем не осознают своей ответственности. Нет должного контроля над его психологическим, наркологическим и профессиональным состоянием, все делается ради денег. Компаниям нужны деньги, поэтому и происходят такие несчастные случаи», — отметил Ильхам Алиев, который поручил соответствующим органам давать серьезную реакцию таким происшествиям и контролировать такие случаи.

«Потому что в ряде случаев виновники таких происшествий спустя некоторое время уклоняются от ответственности. Поэтому соответствующие органы должны провести очень серьезную ревизию, чтобы положить этому конец. Автобус врезается в поезд, гибнут невинные люди», — сказал президент.

По его словам, серьезный контроль необходимо осуществлять за деятельностью компаний, отвечающих за работу автобусов.

«Необходимо осуществлять серьезную ревизию в связи с техническими параметрами автобусов. Еще раз с сожалением приходится отмечать, что частному сектору не удалось оправдать наших ожиданий в этой сфере. Эта область, в целом, была передана частному сектору. Предполагалось, что они ответственно подойдут к управлению этим процессом. Но что мы увидели? Они привозят вышедшие из строя, сломанные автобусы и пускают их на наши улицы. Это представляет собой опасность и для людей, и для окружающей среды, и, в целом, не вписывается ни в какие нормы. Если частные компании хотят работать в этой сфере, то им необходимо внести серьезные коррективы в свою деятельность, контроль за которой должны осуществлять государственные органы. Мы проводим реформы для совершенствования городского транспорта. В текущем году с этой целью будет закуплено 300 современных автобусов. Я дал поручение, в следующем году закупить еще как минимум 300 автобусов, если позволят наши финансовые возможности – 500 новых автобусов», — сказал И. Алиев.

Отметим, что Азербайджан в 2019 году планирует закупить 300-500 автобусов для улучшения системы городских пассажироперевозок.

А улучшится ли эта система? Ведь не так давно, в свете повышения цены за проезд, нам обещали безопасное и качественное передвижение на общественном транспорте. И где же оно? У жителей Баку при одном только упоминании автобуса №160 уже начинается нервная дрожь: получается, что перевозчика сменили, а проблемы остались прежними?

История умалчивает, по каким именно критериям перевозчики (старые или новые) отбирают водителей. Сдают ли эти люди экзамены, проходят ли медицинское обследование, сдают ли тесты на психическую вменяемость, на выявление алкоголя и наркотических средств в крови – мы не знаем, об этом БТА не сообщает. И достать эту информацию очень сложно, ибо она закрыта.

Зато четко и ясно мы можем проследить критерии отбора водителей Baku bus: кандидаты в возрасте от 30 до 55 лет должны иметь как минимум 5 лет опыта работы в качестве водителя автобуса, а также водительское удостоверение категорий «С» и «D».

В 2014-м году, когда автобусы Baku bus, заказанные ИВ Баку, только появились в городе, первоначальная зарплата водителей составляла 700 манатов с последующим повышением (в данный момент она повышена до 1500 манатов).

Кроме того, несколько раз в год водители маршрутов сдают обязательные экзамены и тестируют их иностранные специалисты.

Именно в этих автобусах пассажиры на самом деле чувствуют самый настоящий комфорт и безопасность.

На самом деле, чтобы добиться хоть каких-то перемен в сфере пассажироперевозок, необходимо в корне пересматривать всю систему БТА в целом. И менять ее как можно скорее. Так же как и пересмотреть вопрос приема на работу «людей с улицы» и заменить их всех профессиональными водителями, пересмотреть вопрос несения полной ответственности транспортного агентства за любую мелочь, произошедшую в автобусе — не говоря уже о травмах, которые получают пассажиры «благодаря» неадекватным непрофессионалам, и заканчивая летальными исходами.

Мы не знаем, окажет ли какое-то влияние на работу БТА резкая критика главы государства, но, во всяком случае, очень хочется надеяться на то, что после критики этой больше не будет жертв и «случайностей», не будет перевода «стрелок», которыми так привыкло апеллировать БТА в случае с сакральным маршрутом №160.

Яна Мадатова

Minval.az