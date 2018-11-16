17 ноября председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отправляется с визитом в Федеративную Республику Германия.

Как говорится в сообщении Управления, целью визита является участие в международной конференции на тему «От межрелигиозного и межцивилизационного диалога к сотрудничеству», которая состоится 19 ноября в городе Берлин при совместной организации постоянно действующего при Управлении мусульман Кавказа Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества, Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана, посольства нашей страны в Германии, Германо-Азербайджанского форума и Академии культурной дипломатии Берлина.

Берлинская международная конференция, которая состоится после объявления в Азербайджане в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева «Года мультикультурализма» и «Года Исламской солидарности», а также являющаяся очередным мероприятием по случаю 10-летия «Бакинского процесса», служит повышению внимания мирового сообщества к продолжению межрелигиозного и межцивилизационного диалога, устранению проблем, беспокоящих современный мир, демонстрации единой позиции представителей различных культур, цивилизаций и религий против факторов, угрожающих миру и спокойствию.

К Берлинской конференции, в котором примут участие до 300 представителей из около 40 стран мира, присоединятся государственные и неправительственные организации Германии и Азербайджана, в том числе руководители разных религиозных конфессий, государственные деятели, деятели науки и культуры, члены попечительского и консультативного советов Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества, представители аккредитованных в Германии посольств и международных организаций, представленных в конференции.

В делегацию Азербайджана вошли известные государственные, религиозные деятели, деятели науки, руководители религиозных конфессий в нашей стране.

В рамках визита в Германию предусмотрены встречи азербайджанской делегации с членами правительства Германии, известными общественно-политическими деятелями страны.

Minval.az