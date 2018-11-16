Группа экспертов Государственного департамента и Департамента казначейства США с 13 по 16 ноября побывала с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, члены группы встретились с официальными лицами правительства и лидерами деловых кругов.

В дипмиссии отметили, что этот визит был последним из ряда планируемых встреч по разъяснению правительствам в мире политики санкций США в отношении Ирана и для дачи ответов на вопросы по целям Соединенных Штатов по Ирану.

По информации, делегация ответила на вопросы и еще раз подчеркнула усилия США по изменению поведения иранского режима посредством оказания максимального экономического и дипломатического давления, целью которого является жестокое и дестабилизирующее поведение Ирана. Также были обсуждены области сотрудничества между США и Азербайджаном.

Отметим, что группа экспертов Государственного департамента и Департамента казначейства США наряду с Азербайджаном также посетила Грузию и Армению.

Minval.az