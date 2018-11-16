В одной из крупных турецких провинций Шанлыурфа состоялось открытие парка «Карабах» и памятника жертвам Ходжалинской трагедии.

Как сообщает «Тренд», в открытии приняли участие сотни людей. Самый крупный парк провинции Шанлыурфа парк «Карабах» занимает территорию в несколько тысяч гектаров.

Расположенный в центре Шанлыурфа парк и памятник жертвам Ходжалинской трагедии построены по инициативе и предложению азербайджанского депутат Ганиры Пашаевой.

На памятнике, расположенном в центре парка «Карабах», слова общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Одна нация, два государства».

На памятнике представлена информация о Ходжалинском геноциде и людях, ставших там шехидами, о героях Кавказской исламской армии под руководством Нуру паши, оказавшей поддержку Азербайджану во время геноцида, устроенного армянскими дашнаками в различных регионах Азербайджана в 1918 году.

В открытии приняли участие руководитель муниципалитета Шанлыурфы Нихат Чифтчи, губернатор Шанлыурфы Абдуллах Эрин, турецкие депутаты, председатель Общественного объединения «Региональное юридическое и экономическое просвещение​» Арзу Багирова, НПО, представители прессы и сотни местных жителей.

Чифтчи сказал, что Турция всегда находится и будет находиться рядом с братским Азербайджаном, и рассказал о значимости нового парка и памятника для подрастающего молодого поколения Шанлыурфы. Руководитель муниципалитета также сказал, что азербайджанское-турецкое братство и сотрудничество усиливаются с каждым днем и будут усиливаться в дальнейшем.

Азербайджанский депутат Ганира Пашаева сказала, что международное сообщество не реагирует на акты вандализма, совершенные Арменией в оккупированных регионах Азербайджана. Во время выступления была отмечена необходимость сохранения в памяти молодежи произошедшего в Карабахе, чтобы не допустить повторения такой трагедии.

Minval.az