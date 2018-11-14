В рамках поездки в США делегация Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана сначала возложила цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в генконсульстве страны в Лос-Анджелесе, говорится в сообщении комитета, распространенном в среду.

Затем делегация встретилась с генконсулом Мексики в Лос-Анджелесе Карлосом Эудженио Гарсия де Альба Зепедой. На встрече была предоставлена информация о диаспорской политике Азербайджанского государства, деятельности госкомитета, Фонде поддержки азербайджанской диаспоры, а также обсуждены проблемы мексиканской диаспоры в США, рассказано о ее истории и процессе развития, проведен обмен мнениями о совместной деятельности азербайджанской и мексиканской диаспор в этой стране.

Следующая встреча делегации состоялась с исполнительным директором Ассоциации дружбы Сан-Диего-Баку Мартином Крумингом.

На встрече была подчеркнута важность сотрудничества с одним из крупнейших городов Калифорнии — Сан-Диего. Стороны договорились о проведении большей работы по пропаганде азербайджанской культуры и реалий Азербайджана в США.

В рамках визита в Лос-Анджелес на встрече с 40 членами корейской и азиатской общин был продемонстрирован короткометражный фильм о модели толерантности Азербайджана. Затем гости были проинформированы о связях Азербайджана с азиатскими странами, в частности с Кореей, туристическом потенциале Азербайджана и нынешнем положении азербайджанской диаспоры в мире. В конце встречи, состоявшейся в формате вопросов и ответов об Азербайджане, представители обеих общин решили объединить свои силы и теснее сотрудничать в Калифорнии.

Кроме того, состоялась встреча с экс-председателем правления (2017-2018) Североамериканских еврейских федераций, вице-президентом семейного благотворительного Фонда Милкен, членом правления Фонда Калифорнийского университета Беркли Ричардом Сандлером. Основную тему встречи составили связи между азербайджанской и еврейской общинами, азербайджано-израильские связи, перспективы сотрудничества между Фондом поддержки азербайджанской диаспоры и Фондом Милкен.

Делегация госкомитета приняла участие в мероприятии, проведенном Ирано-американской еврейской федерацией при организации генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Выступая на мероприятии, глава госкомитета Фуад Мурадов рассказал о дружбе азербайджанского и еврейского народов, истории азербайджано-израильских отношений, подчеркнул важность укрепления отношений обеих общин в США и совместной деятельности во имя двусторонних интересов.

Отметим, что на проведенных встречах делегацию сопровождал генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев.

Minval.az