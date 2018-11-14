Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу поздравительное письмо.
В тексте поздравительного письма говорится:
«Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Государства Палестина.
Верю, что отношения между Азербайджаном и Палестиной будут еще более расширяться и развиваться в соответствии с волей наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Палестины – мира и благополучия».