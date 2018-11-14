На Астаринском таможенном посту были задержаны двое граждан Ирана, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана, распространенном в среду.

В ходе устного опроса граждане Ирана сказали, что не имеют при себе и в принадлежащем им багаже каких-либо скрытых от таможенного контроля предметов, в том числе наркотических средств и психотропных веществ.

В связи с необходимостью медицинского обследования внутренних органов граждан Ирана они в сопровождении таможенников были направлены в Астаринскую центральную районную больницу, где у них было обнаружено 405 граммов светло-коричневого вещества – героина.

По факту проводится расследование.

Minval.az