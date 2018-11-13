В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 14 ноября 2018 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга. Об этом сообщает МО АР.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники Михаил Олару, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ) подполковник Александр Непокрытых.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут личный представитель Анжей Каспршик, его полевые помощники Геннадий Петрика, Огнйен Йович и представитель ГПВУ подполковник Харри Оконнер.

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