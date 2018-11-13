Министр Чечни по физкультуре и спорту Муса Ханариков объявило новом мировом рекорде, установленном в республике. Пятилетний Рахим Кураев отжался 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут.

«Наш чеченский Шварценеггер, как его называют, посвятил свой рекорд главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову», — рассказал министр. По его словам, к достижению возникли «незначительные вопросы» у представителей Книги рекордов России и те предложили повторить выступление, чтобы зафиксировать рекорд.

В то же время менеджер Книги рекордов России Юлия Пронина сообщила, что заявок на рекорд от заявителя или потенциального рекордсмена с такими данными не поступало.

Minval.az