Являющиеся историческими землями Азербайджана Гёйча, Зангезур и Иреван в XIX и XX веках с целью раздробления Азербайджана были переданы армянам, которые исторически никогда не проживали на Южном Кавказе, а были целенаправленно сюда переселены. Иреван, Зангезур, Гёйча, Даралаяз, Агдабан были насильно оторваны от Азербайджана, а проживающие там тюрки-мусульмане были депортированы из своих родных земель. Эти наши территории наряду с Карабахом являются «заложниками» в руках у армян.

8 февраля 2018 года на VI съезде партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении уделил особое внимание этому вопросу. Цитата: «Мы не должны забывать и не забываем наши исторические земли. Это должно стать ориентиром для нашей дальнейшей деятельности, так же, как мы и сегодня работаем в данном направлении. Наши исторические территории – Иреванское ханство…»

Чтобы донести эти истины до местной и мировой общественности и разоблачить безграничную армянскую ложь Общественное объединение «Гражданское просвещение» при поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики реализовало проект «Гёйча, Зангезур, Иреван – исторические земли и культурное наследие Азербайджана – большая пропагандистская компания в прессе и социальных сетях».

Руководитель проекта Эльшад Мамедли отметил, что в рамках проекта собирается историческая информация о Гёйча, Зангезуре, Иреване, а также касающиеся культурного наследия факты, которые поэтапно представляются местной и мировой общественности. И это будет продолжено в будущем, будет проводиться постоянная пропаганда.

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На протяжении долгих лет армянские пропагандисты навязывают миру ложь в связи с Карабахом и Гёйча, Зангезуром и Иреваном. Более того, даже предпринимают попытки присвоить себе нашу кухню.

А истина заключается в том, что исторически на Южном Кавказе никогда не было государства Армения, армяне были целенаправленно переселены сюда после 17 века. В различные годы армяне при поддержке Российской империи фактически захватили Гёйча, Зангезур и Иреван.

Столетиями проживающие на этих территориях азербайджанские тюрки были депортированы из Гёйча, Зангезура и Иревана. Большинство из них нашли убежище на территории современного Азербайджана, Турции, часть — в Иране и других государствах.

Гёйча

Гёйча – расположенный вокруг одноименного озера исторический магал на территории западного Азербайджана. Гёйчайский магал был одним из мест, где до 1988 года компактно проживали азербайджанцы. В 1747-1828 годах магал входил в Иреванское ханство.

До насильственного присоединения к России магал входил в состав Иреванского ханства, а затем Иреванской губернии. В годы советской власти при районировании Армянской ССР Гёйчайский магал был искусственно поделен между пятью административными районами (Чемберекским, Басаркечарским, Ашагы Каранлыкским, Кеварским и Еленовским).

В части этого магала, именуемой Чемберек, были расположены такие известные и большие села как Агбулаг, Арданыш, Гарагая, Яныгпейе, Гёлькенд, Тохлуджа, Чайкенд, Джийил, Шорча.

Население, проживающее в имеющем большие пастбища и плато Гёйчайском магале, занималось преимущественно земледелием, скотоводством, садоводством, пчеловодством, ковроткачеством и рыболовством.

Гёйча считается одной из колыбелей ашугского искусства в Азербайджане. Регион подарил Азербайджану таких известных мастеров ашуга и саза как Ашуг Алы, Ашуг Аласкер, Шаир Мамедгусейн, Ашуг Асад, Ашуг Гурбан.

В 1918 году во время образования Азербайджанской Демократической Республики Гёйчайский магал в качестве азербайджанских земель входил в ее состав. В 1918-1920 годах территория Азербайджанской Демократической Республики составляла 114 тысяч кв.км. Оккупировав в 1920 году АДР, новообразовавшаяся русская большевистская империя незаконно передала Армении азербайджанские земли – Гёйчайский, Даралаязский магалы и Дилижан.

Следы встречающихся в «Китаби деде Коркуд» географических названий, которые отражают наше наследие и древнюю историю, можно найти вокруг озера Гёйча. Упоминаемые в этом эпосе такие топонимы как Геёчайский магал, озеро Гёйча, гора Аглаган, родник Айгыр являются воспеванием, следом древней памяти и культуры азербайджанцев. Нет такого уголка Гёйча, где не встречается тюрко-огузский след.

Иреван

Исторически являющийся азербайджанским городом Иреван (в настоявшее время искусственно переименован в Еревен и является столицей Республики Армения), расположен на севере долины Агры, на берегу Зенгичая на высоте 850-1300 м.

Согласно мемуарам известного турецкого путешественника Эвлия Челеби, в местечке, ставшем позже городом, в 810 году (по Хиджре) сначала была построена деревня. А в 915 году (по Хиджре), то есть спустя 105 лет, по поручению Шаха Исмаила, в этом селе его везиром (полководцем) Реван-Гулу ханом началось строительство крепости. Отсюда и название крепости – Реван-кала, которое со временем трансформировалось в Иреван. Через семь лет крепость была готова.

Согласно другой версии, топоним «Иреван» образован на основании слияния турецкого этнонима «ир», что означает «мужчина», «отважный» и слова «аван», означающем «страна», «место» «деревня», «город». То есть топоним «Ирван» имеет значение – «Страна отважных».

Некоторые авторы, ссылаясь на исторические источники, утверждают, что слово Иреван впервые упоминается в VII веке нашей эры. В Иреванском регионе найдены останки, относящиеся к бронзовому веку, 4000-тысячному году до нашей эры. Что происходило в Иреване до третьего века нашей эры неизвестно.

Исторические названия махалля (кварталов) в Иреване: Тяпябашы, Демир Булаг, Тохмаг, Сабунчу, Ёнчалыг, Бёркчюляр, площадь Зал хан;

Названия мечетей: Голубая мечеть, Мечеть Залхана, мечеть Аббаса Мирзы, мечеть Гала, Городская мечеть, мечеть Гаджи-Новруз-Али-бека, мечеть Гюнлюклю, мечеть с куполом, мечеть Гусейн Али, мечеть Гаджи бека, Мечеть Ганлы тепе, Уч тепе, Гызыл тепе…

Сейчас же в Иреване не осталось ни одного представителя тюркского этноса, несмотря на то, что именно тюрки когда-то составляли основное население этих земель.

Меняя тюркское название города «Иреван» на «Ереван», предпринимаются попытки натянуть черный занавес на историческую правду.

На самом деле название Иревана стоит в ряду близких и родных к Азербайджану таких названий, как Ширван, Аркиван, Карачиван (близ Ордубада), Нахчыван, Агван, Иреван…

Некоторые топонимы, используемые многими путешественниками при рассказах об Иреванской крепости: кварталы Шилачи, Сабунчи, Бойагчи, Тохмаг, Тепебаши, Дямирбулаг, Багчалар, Ёнчалыг, родники Дялмябулаг, Гырхбулаг, Сардар, реки Гедярчай, Гырхбулаг, Зянги, сад Дяря, площади Дярякенд, Шехер, Фяхля, Бёюк, мечети Гала, Гёй (голубая), Гаджи Бейим, Зал хана, Гюнлюклю, Гюнбезли (с куполом), Шехер (городская), Гаджи-Новруз-Али-бека, Гусейн Али, Ганлы тепе, Уч тепе, Гызыл тепе и другие.

Если говорить о поэтах из Иреванского региона, то можно вспомнить Мемедсоя (1800-1884), Алмамеда (1800-1868), Айдына (1825-1915).

Особую роль в Иреване играли школы ашугского искусства.

Показывающее традиции огузских тюрков изобразительное искусство нашло свое отражение в установленных на надгробных камнях фигурах и различных надписях.

Самым видным представителем изобразительного искусства Иревана является Мирза Гадим Иревани. Часть работ М.Г. Иревани составляют картины, написанные для дворца Иреванского хана («дворец Сардара»). В 50-ые годы XIX века он восстановил находящиеся в дворце Сардара сюжетные композиции, нарисовал находящиеся в Зеркальном зале дворца ряд портретов: «Фатали шах», «Аббас Мирза», «Гусейн Гулу хан», «Полководец» и другие. Он написал более 100 картин, 25 из них в настоящее время хранятся в Национальном музее искусств Азербайджана, Тбилиси и Санкт-Петербурге.

Население Иревана в основном занималось скотоводством и земледелием.

Через территорию Иревана проходили различные караванные пути. Первым из них был караванный путь, соединяющий Индию, Центральную Азию и Иран с Иреванским ханством через территории Тебриза и Нахчивана.

Исторически население Иревана всегда состояло из тюрков. Это в своих заметках и дневниках подчеркивали побывавшие в этом городе путешественники. Название города, пригородных мест, объектов, участков однозначно были на тюркском языке.

Поток армян в Иреван, как и в другие регионы, начался после заключения Туркменчайского договора (10 февраля 1828 года) и сразу приобрел широкий размах.

Французский путешественник 17 века Шарден в своих заметках писал: «Иреванская крепость состоит примерно из восьмисот домов. Там проживают исключительно чистокровные кызылбаши (тюрки)».

Исследователь Ерванд Шахазиз в изданной в 1931 году книге «Древний Иреван», касаясь информации побывавшего в Иревана в 1673 году французского путешественника Шардена, отмечает: «У армян в городе Иреван были только лавки…».

Посетивший Иреван в начале 18 века представитель ордена иезуитов миссионер Монье пишет: «Город, в котором гораздо больше садов и виноградников, нежели домов, окружен двойными крепостными стенами. Четверть населения города — армяне».

Американский профессор Джастин Маккарти утверждает, что до русской оккупации, то есть до 1828 года, 80% населения Иреванского ханства составляли азербайджанские тюрки.

Иван Шопен писал, что до 1828-1832 годов абсолютное большинство населения Иреванского ханства составляли мусульмане, то есть азербайджанские тюрки. По его подсчетам, в Иреванской провинции проживали 81 749 тюрков-мусульман, 25 151 – армянин.

В 1827 году в 2400 иреванской семье проживали всего 12000 человек. А в начале XIX века город Иреван стал мишенью атаки русских войск. В 1804 году попытку захватить Иреванскую крепость предпринял генерал Цицианов, в 1808 году – генерал Гудович.

И наконец в октябре 1827 года, в ходе русско-каджарской войны (1826-1828 гг.) русские войска под командованием генерала Пашкевича оккупировали город.

В 1828-1830 годах из различных стран на азербайджанские земли были переселены 120 000 армян, и самая большая часть из них была поселена на лучших землях Елизаветпольской и Иреванской губерний. И именно с этого периода переселение армян на западные земли Азербайджана явилось подготовкой к осуществившимся в ближайшем будущем массовым убийствам, геноциду и депортации азербайджанских тюрок.

Основная масса насильственно выселенных, депортированных из Иревана тюрков-мусульман нашла убежище в Азербайджане и Турции, а некоторая часть переселилась в Иран и другие страны.

Иреванское ханство

Иреванское ханство было основано в середине XVIII века Мир Мехти ханом. Ханство граничило с Карабахским, Нахчыванским и Макинскими ханствами, Османской империей, Картли-Кахетинским царством, Борчалинским и Газахским султанатами. Центром ханства был город Иреван.

После Мир Мехти хана Иреванское ханство укрепилось в период правления Гусейн Али хана.

Период правления сына Гусейн Али хана — Мухаммед хана Каджара является самым продолжительным в истории Иреванского ханства. Он с перерывами сидел на троне Иреванского ханства 21 год.

После Мухаммед хана на престол взошел Гусейн Гулу хан Каджар. В период его правления Иреван был подвергнут разрушительным атакам Российской империи. За время нахождения у власти Гусейн Гулу хана своего пика достигла культура Иреванского ханства.

Голубая мечеть в Иреване и находящаяся в Сардарабском магале одноименная крепость были построены по приказу Гусейн Гулу хана.

Магалы Иреванского ханства:

Гырхбулагский магал;

Шарурский магал;

Зенгибасарский магал;

Сурмелинский магал;

Гернибасарский магал;

Дярякянд-Парчениский магал;

Ведибасарский магал;

Гёйчайский магал;

Саадлинский магал;

Талинский магал;

Сейидли-Агсаккаллинский магал;

Сардарабский магал;

Кёрпюбасарский или Талынский магал;

Абаранский магал;

Дярячичекский магал;

В этих магалах было зарегистрировано 831 село…

9 июня 1849 года, после создания Иреванской губернии город Иреван, как центр этой губернии, обретает новое административное значение. В 1918-1920 годах является столицей армянского дашнакского государства, а с 1920 года – Армянской ССР.

Так, в 1918 году по решению Азербайджанской Демократический республики Фатали хан Хойский временно (на 100 лет) передает город Иреван в качестве столицы армянам. Город был передан на временное управление армянам с той целью, чтобы армяне отказались от своих претензий на Карабах.

Переговоры завершились 4 июня подписанием договоров «О мире и дружбе»…

Зангезур

В исторических источниках, а также в заметках различных путешественников находит подтверждение то, что Зангезур издревле является местом проживания тюрок. Большинство топонимических названий тюркского происхождения в Зангезуре также является наглядным подтверждением этого.

В XVIII веке большая часть территории Зангезурского магала была в составе Карабахского ханства, а другая часть — Нахчыванского и Иреванского ханств. А во время царской России был включен в состав Гянджинской (Елизаветпольской) губернии. В начале XX века в Зангезурском магале было 240 азербайджанских (тюркских) сел, и в три раза меньше армянских. Магал состоял из 7 регионов: Кафан, Горус, Гаракился (Сисиан), Мегри, Зангелан, Губадлы, Лачин.

В 1918-1920 гг. Зангезур, как территория Азербайджанской Демократической Республики, вместе с Шушинским, Джаванширским, Джабраильским уездами вошел в состав карабахского губернаторства.

28 апреля 1920 года, после установления в Азербайджане советской власти, Зангезур стал отдельным административным делением (уездом) в составе Азербайджана. В царской России Зангезурский магал был в составе Елизаветпольской (Гянджинской) губернии.

В результате массовых убийств, совершенных армянскими вооруженными силами в 1905-1907 и 1914-1920 годах, в этом магале было убито почти полмиллиона проживающих там тюрок-мсульман. В те годы в Зангезуре были стерты с лица земли 115 мусульманских сел…

Передача Зангезура в состав Армении осуществлялась на основе решения, принятого 30 ноября 1920 г. на совместном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК АКП (б).

В 1933 году территория Армянской ССР была разделена на районы, и Зангезур был переименован, образуются районы Кафан, Горус, Гаракился (Сисиан) и Мегри…

Наконец, в 1988 году, проживающие на исконно тюркских землях азербайджанцы были изгнаны со своих родных земель не только из Зангезура, но и из относящихся сегодня к современной Армении исторических земель Азербайджана — Гёйча, Даралаяза, Иревана и Веди.

После того, как последние представители азербайджанцев, подвергшихся массовому террору, были вынуждены бежать из Зангезура, армяне разрушили и уничтожили сотни относящихся к тюркам исторических, материально-культурных памятников…

Оставшаяся у Азербайджана часть Зангезура — Зангиланский, Губадлинский и Лачинский районы были оккупированы армянами в 1992-1993 годах.

В 1915 году в Зангезурском и Иреванском губерниях было 382 шиитских и 9 суннитских мечетей.

В Зангезуре есть сотни топонимов, связанных с племенами огузов Баяндур, Кайы, Халаджи, Чепни. В частности, с именами относящихся к племени кайы родов каджар, бахарлы, зенгене, зюльгедер, падар, чобан.

Исторические, этнографические, лингвистические, топонимические исследования различных авторов подтверждают, что в Зангезуре нет ни одного топоморфанта армянского происхождения, за исключением нескольких сел периода после XVIII века. Армянство пришло в Зангезур после 1828 года.

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В рамках проекта 6 апреля 2018 года были проведены встречи с поселившимися в Гяндже и Гёйгёле аксаккалами родом из Гёйча, Зангезура, Иревана, так как они являются увидевшими эти районы живыми свидетелями. Они рассказали об исторических традициях, о культурном наследии азербайджанских тюрок.

Заведующий отделом идеологии Гянджинской городской организации ПЕА, доцент Гусейн Будагов сказал, что исторически в Гёйча проживали тюрки, азербайджанцы:

— В 1918 году наши отцы и деды были депортированы. Гёйча имеет очень богатую культуру, и эта культура является частью культуры Азербайджана, принадлежит азербайджанским тюркам Гёйча. В советское время невозможно было проводить просветительскую работу в связи с нашими землями. Внедряя в сознание людей фальшивую идею о советском народе, власть не позволяла это делать. Фактически же, мы потеряли свои земли. Под фальшивым предлогом интернационализма они захотели сделать так, чтобы мы забыли о принадлежащих Азербайджану до 1918-1920 годов наших исторических землях. Как историк, проводя исследования, я убедился в том, что армяне целенаправленно сделали множество фальсификаций в архивах.

Несмотря на все это, мы не забываем наши исторические земли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также в своих выступлениях регулярно затрагивает этот вопрос. После урегулирования карабахского вопроса, естественно, будут рассмотрены связанные с нашими историческими землями другие вопросы. На землях западного Азербайджана не было ни армян, ни относящихся к ним топонимики.

Территория Армении – это территория древнего Иреванского ханства. Они даже пытаются присвоить наши кухню. Но когда армяне говорят о долме, они сами признают, что название блюда тюркское. Так, как это блюдо может относится к вашей кухне?

В современное время радиометрическими измерениями определяются более древние истории. Если бы армяне нашли в Западном Азербайджане принадлежащую армянам хотя бы одну археологическую, топонимическую вещь, они бы кричали об этом на весь мир. А таких элементов нет.

Передача Иревана в качестве столицы Армении опирается на 99-летний договор, срок действия которого истек. Фактически Иреван является азербайджанской землей, но мировая общественность молчит об этом, применяет двойные стандарты.

Поэт Орудж Гёйчали:

— Я знаю каждую пядь Гёйчайской земли. На протяжении истории армяне ели наш хлеб и всегда нас предавали. У наших Гёйчайских деревень были свои традиции. И сегодня они сохраняются. Гёйча — родина азербайджанских ханов, беков.

Гёйча также была одной из колыбелей азербайджанского музыкального искусства, саза. В Гёйча, особенно в советские времена, все старались получить высшее образование. Науке придавалось важное значение.

Изгнанный из Гейча в 1988 году педагог Разим Муса оглу Гаджиев говорит, что после депортации он проживает в Гяндже:

— Мы являемся живыми свидетелями оккупации и совершенных армянами в отношении нас зверств и угнетений. Еще в середине 80-х годов армяне начали вселять среди азербайджанцев страх, совершать грабежи.

Гёйча был одним из самых живописных мест в Азербайджане.

Даже в атеистическую советскую эпоху мы полностью соблюдали все имеющиеся в исламе обряды. Сегодня сохраняются и чтутся наши праздничные обычаи и традиции.

В каждой деревне в Гёйча были древние мечети, у каждого человека было место поклонения.

У Гёйча были очень древние традиции, культура и специфическая кухня. Сегодня мы чтим эти традиции. Однако, когда мы жили на наших исторических землях эти традиции, обычаи и культура, естественно, были совершенно другими. Я хочу из наших традиций особо отметить празднование Новруза. Этот праздник в Гёйча отмечался очень пышно и торжественно. К нему готовились за месяц. 21-22 марта называли Красным праздником. Красочно одевались девушки, пеклись различные сладости, дети клали шапки под дверь, жглись костры, накрывались праздничные столы. Все ходили друг к другу в гости, поздравляли.

Поселившиеся в Гёйча армяне смотрели на это все с восхищением. Азербайджанцы Гёйча на Новруз отправили праздничные подарки и армянам. К сожалению, армяне остались верны своим мерзким чертам.

Наши свадьбы проходили очень роскошно и отмечались с размахом. Даже шах пешком приходил домой к жениху. Наше желание и цель — вернуться на родину и там продолжать наши традиции.

Село Нариманлы, в котором я родился, назывался «академией» Гёйча. Это село вырастило около 200 врачей, более 3000 учителей.

Беджан Гасымов (Гёйчали):

— Я из села Нариманлы. Многие годы проживал в Гёйчайском магале, работал совместно с армянами в районном партийном комитете. Я вживую видел, какими они могут быть фальсификаторами и аферистами. Когда-нибудь мы вернемся в Гёйча. Пока человек сам не увидит это место, он не поймет насколько красивым местом является Гёйча. Это невозможно передать словами, это надо видеть. Название Гёйча происходит от тюркского слова «гёйчек», что означает «красивый». Жители Гёйча оставляли двери домов открытыми, чтобы к ним приходили гости.

Исторически население занималось сельским хозяйством, там был особый сорт зерна. Мы такого нигде больше не видели.

Журналист из Гёйча Амиль Гурбанов:

— О культуре и традициях Гёйча можно говорить днями. В Гёйча были специальные виды блюд. Я до 11 лет жил в Гёйча. Магал имел богатую культуру. Когда к нам приходили гости, то дети не могли сидеть и кушать в присутствии старших. Наши отцы и деды учили нас прекрасным традициям. К тем, кто плохо учился, относились негативно, так как он не желал обучаться. На протяжении истории в Гёйча были месторождения золота, теперь выгоду оттуда извлекают армяне. Праздник Новруз нигде так не отмечался, как в Гёйча.

В Гёйча тандыр сооружали вглубь в землю, а не в вверх от земли. И после выпечки хлеба, люди, сидя на краю тандыра, отпускали туда ноги. Это была особая традиция, которая приносила большую пользу здоровью. Если приходил гость, то ему подавались самые вкусные кушанья. Все использовали для приготовления пищи домашнее масло «нехря» (пахталка), считалось странным покупать масло в магазине.

К сожалению, здесь молодое поколение не может, как мы овладеть нашими традициями, потому что нет той коллективной жизни. Мы постоянно учим этому наших детей и продолжаем это дело. Когда мы женим своих детей, мы стараемся, чтобы дети создали семью с нашими земляками, это делается с целью сохранения наших традиций. В каждом селе Гёйча была мечеть, большинство из них армяне разрушили.

Руководитель информационного агентства «Azerfax», известный журналист Ниджат Даглар:

— Очень важно проводить пропаганду в связи Гёйча, Зангезуром, Иреваном. Это один из стратегических вопросов нашего государства. Армяне, мир должны знать, что после урегулирования карабахской проблемы мы не забудем про Гёйча, Зангезур и Иреван, мы предпримем шаги для возвращения на наши исторические земли. Мы в правовом поле будем продолжать нашу борьбу. То есть, и армяне, и мировая общественность должны знать, что у нас оккупирован не только Карабах, армяне незаконно завладели нашими большими территориями.

Армяне целенаправленно сочиняют ложь. Чтобы разоблачить их, мы говорим фактами, показываем историю.

Председатель Совета агсаккалов Гёйгёля 83-летний уроженец Гёйча Азадхан Хаквердиев:

— Гёйча имеет очень древнюю историю, свое название магал получил из-за красоты и живописности этих мест. В 600-е годы арабы приезжали в Гёйча и на верблюдах увозили оттуда золотые руды. В Гёйча есть албанская церковь 9 века. Озеро Гёйча — это известное, прославленное озеро. В Гёйча были свои историки, знахари, ученые, аги, беки; Самед ага, Бёюк ага, Гулу ага. Армяне также присвоили наш Иреван. Голубая мечеть является доказательством того, что Иреван – азербайджанская земля. Если бы это были армянские земли, они построили бы там свои церкви. Армяне пришли туда в 17-18 веках, чтобы работать там башмачниками, разнорабочими. Во время царской России и СССР они создали на наших землях армянское государство. Армяне пришли на земли Западного Азербайджана не более, чем 200 лет назад.

У Гёйча были свои, особые традиции. Гёйчайцы – очень гостеприимные люди. У нас неповторимая, богатая и разнообразная кухня. Большинство продуктов люди выращивали и делали сами. Любимыми занятиями людей были животноводство, табаководство, зерноводство, садоводство.

Культура Гёйча является неотъемлемой частью общей культуры Азербайджана. Люди отмечали праздники и веселились почти 10 дней, ходили друг к другу в гости.

В конце праздника Новруз была традиция, называющаяся поливом: каждый с ведром воды в руках ходил по улице и поливал первого встречного водой, и все относились к этому как к части традиции, никто не обижался. Даже в советские времена не смогли запретить праздник Новруз.

Глава Союза ветеранов (гази), воин, уроженец Гёйча Ильгар Ахмедов:

— Мы тоскуем по Гёйча и с нетерпением ждем возвращения туда. Но эта тоска не может продолжаться вечно. Там остались могилы наших отцов и дедов. Мы не забываем наши исторические земли, мы вернемся туда.

Глава Общества женщин-инвалидов, уроженка Гёйча Сюсен Гурбанова:

— Когда я приехала сюда, мне было 23 года. Я видела наши традиции в самом Гёйча. Масло там хранили в коже. Мы ткали много одежды из шерсти. Кроме чая, сахара и мыла мы ничего не покупали. Гуруд был нашим любимым продуктом. Хинкал с гурудом и сегодня любят во всем Азербайджане.

Мы на высоком уровне отмечали все чершенбе Новруза — четыре предпраздничных вторника — «су чершенбеси», «од чершенбеси», «торпаг чершенбеси» и «йел чершенбеси», каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий, то есть обновлению воды, огня и земли, а на четвертый вторник — прихода весны.

Традиция получения образования женщинами началась в Гёйча еще в начале века.

Ковры, паласы, килимы украшались специальными, относящимися к Гёйча узорами. Это ковры, имеющие многовековую историю. Кялагаи – это наша традиция. Моя мать пользовалась этим национальным головным убором и в период СССР. Однозначно нужно сказать о лаваше, это специфическое кушанье Западного Азербайджана.

Одной из традиций было проведение мероприятий, на котором собирались ашуги.

Уроженец Гёйча Заур Аббасов:

— Мы должны быть максимально активными в социальных сетях. Мы стараемся на максимальном уровне проводить пропагандистскую работу в группе «Западные азербайджанцы». Мы получаем фотографии из различных источников, после чего на фотографиях показываем сравнительный анализ прошлого и настоящего наших исторических земель. На свежих кадрах видно, что сейчас там нет развивающихся и благоустраиваемых населённых пунктов. Что отняли у нас – тем и пользуются. Есть такая болезнь, которую называют «армянская»: — сочиняет ложь, пытается поверить в придуманное сам и убедить в этом других.

Некоторая часть депортированных в 1918 и 1948 годах из Иревана азербайджанцев компактно проживают в селе Поту Гёйчайского района. В ходе проведенных в рамках проекта встреч с этими людьми, выяснилось, что они стараются сохранить свои традиции, кухню и не забывают свою историческую родину.

Общественное объединение «Гражданское просвещение»

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