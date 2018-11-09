Один из самых дорогих отелей мира турецкий Mardan Palace в летнем сезоне – 2019 снова будет принимать туристов, но уже под брендом Titanic Hotels – сделка состоялась. Новые владельцы обещают разрушающемуся отелю «новую эру». С подробностями – «Вестник АТОР».

Mardan Palace, в создание которого было вложено 1,4 млрд долларов США, возвращается на рынок. Группа Titanic Hotels завершила переговоры с Halkbank, которому фешенебельный отель отошел в свое время за долги Тельмана Исмаилова. Как заявил журналистам Мехмет Айгюн, председатель правления Titanic Hotels, сделка с Halk Bank подписана.

«Сделка завершена. Mardan Palace начинает новую эру. Мы рады вернуть этот важный объект в турецкий туризм», – сообщил он.

Айгюн подчеркнул, что официальное заявление по вхождению Mardan Palace в группу Titanic Hotels будет сделано в понедельник, 12 ноября.

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить лучший сервис в Mardan Palace для наших внутренних и иностранных гостей. Отель будет реконструирован, будут устранены все недостатки. Я надеюсь, что сезон туризма в 2019 году будет хорошим для всех нас», – заявил турецкий бизнесмен.

Отель Mardan Palace не работает с августа 2017 года. По неофициальной информации, стоимость полуразрушенного роскошного отеля сегодня оценивается в сумму 400 млн долларов, и по этой причине, особенно с учетом масштаба разрушений объекта и ослабления курса турецкой лиры, его приобретение потенциальные покупатели, среди которых была и Rixos Group, посчитали слишком дорогим. Только группе Titanic Hotels удалось договориться с Halkbank.

Minval.az