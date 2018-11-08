Дубайский суд отклонил иск бывшей жены российского миллиардера Фархада Ахмедова (69-е место в списке Forbes, состояние $1,4 млрд) Татьяны, заявлявшей права на арестованную по решению Лондонского суда 115-метровую яхту Luna стоимостью $492 млн в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщает издание Gulf News со ссылкой на решение суда.

​Помимо этого суд обязал Татьяну Ахмедову компенсировать судебные издержки бывшего супруга, которые он понес на оплату услуг адвоката. Cуперяхта Luna, как уточняет издание The National, все еще остается на якоре в порте Рашид в Объединенных Арабских Эмиратах.

В заявлении представителя Фархада Ахмедова говорится, что решение Дубайского суда — «крупная победа в битве российского бизнесмена за освобождение суперяхты Luna из-под неправомерного ареста в ОАЭ, где она была втянута в юридическую битву за урегулирование развода в Великобритании».

«Они (судьи в Дубае) также отклонили требования Татьяны в том, что Дубай должен поддержать приказы о заморозке активов, принадлежащих фонду семьи Ахмедовых, в том числе и Luna. <…> Сегодняшнее решение открывает путь к освобождению Luna, одной из самых роскошных в мире суперяхт», — говорится в заявлении.

Яхта Luna была арестована по решению суда Лондона 19 апреля. Арест наложили в рамках обеспечения выплат Татьяне Ахмедовой. В пользу нее в 2016 году Высокий суд Лондона вынес решение, присудив ей £453 млн (почти $600 млн) за раздел имущества. Вынося решение об аресте, суд заявил, что Фархад Ахмедов пытался укрыть яхту от правосудия и переместил ее в Дубай, где она, по его мнению, окажется «вне досягаемости британского судебного решения».

Ахмедов приобрел яхту в 2014 году, ранее она принадлежала Роману Абрамовичу. На ней могут распологатся 49 членов команды, ее длина 115 метров.

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