Дубайский суд отклонил иск бывшей жены российского миллиардера Фархада Ахмедова (69-е место в списке Forbes, состояние $1,4 млрд) Татьяны, заявлявшей права на арестованную по решению Лондонского суда 115-метровую яхту Luna стоимостью $492 млн в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщает издание Gulf News со ссылкой на решение суда.
Помимо этого суд обязал Татьяну Ахмедову компенсировать судебные издержки бывшего супруга, которые он понес на оплату услуг адвоката. Cуперяхта Luna, как уточняет издание The National, все еще остается на якоре в порте Рашид в Объединенных Арабских Эмиратах.
В заявлении представителя Фархада Ахмедова говорится, что решение Дубайского суда — «крупная победа в битве российского бизнесмена за освобождение суперяхты Luna из-под неправомерного ареста в ОАЭ, где она была втянута в юридическую битву за урегулирование развода в Великобритании».
«Они (судьи в Дубае) также отклонили требования Татьяны в том, что Дубай должен поддержать приказы о заморозке активов, принадлежащих фонду семьи Ахмедовых, в том числе и Luna. <…> Сегодняшнее решение открывает путь к освобождению Luna, одной из самых роскошных в мире суперяхт», — говорится в заявлении.
Яхта Luna была арестована по решению суда Лондона 19 апреля. Арест наложили в рамках обеспечения выплат Татьяне Ахмедовой. В пользу нее в 2016 году Высокий суд Лондона вынес решение, присудив ей £453 млн (почти $600 млн) за раздел имущества. Вынося решение об аресте, суд заявил, что Фархад Ахмедов пытался укрыть яхту от правосудия и переместил ее в Дубай, где она, по его мнению, окажется «вне досягаемости британского судебного решения».
Ахмедов приобрел яхту в 2014 году, ранее она принадлежала Роману Абрамовичу. На ней могут распологатся 49 членов команды, ее длина 115 метров.