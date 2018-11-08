Национальное агентство по устранению последствий стихийных бедствий Индонезии от имени республики выразило благодарность руководству и народу Азербайджана за оказанную гуманитарную помощь. Об этом в четверг говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, 28 сентября текущего года, учитывая масштабы последствий землетрясения на индонезийском острове Сулавеси, в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Индонезии была представлена гуманитарная помощь в размере 50 тысяч долларов США.

Тем самым, как отмечает МИД, оказав гуманитарную помощь Индонезии во второй раз, Азербайджан в очередной раз выразил солидарность с индонезийским народом.

Minval.az