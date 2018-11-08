В привезенных из Ирана в Азербайджан фруктах — киви был обнаружен вредный организм «тутовая щитовка» (Pseudaulacaspis pentagona), говорится в четверг в сообщении Агентства пищевой безопасности.

В ходе фитосанитарного карантинного досмотра 10,4 тонны ввезенного из Ирана киви возникло подозрение, что эта продукция заражена сельскохозяйственным вредителем. Взятые образцы продукции были отправлены в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности.

В указанных образцах был обнаружен вредитель — «тутовая щитовка» (Pseudaulacaspis pentagona), являющаяся карантинным объектом.

Отметим, что тутовая щитовка наносит вред не только киви, но и ряду декоративных и плодовых культур, в том числе тутовнику, абрикосу, персику, грецкому ореху, миндалю, яблоку, груше и другим деревьям. Этот опасный вредитель может распространяться посредством фруктов, листьев, упаковочных материалов, транспортных средств, животных, а также разносится ветром, через оросительные каналы и т.д.

Вредители были обнаружены также и в 26042 килограммах картофеля, доставленных из Грузии в Азербайджан. Как сказал в четверг Trend заведующий отделом информационного обеспечения и инновационных решений Агентства Мансур Пириев, в результате лабораторных исследований образцов были обнаружены картофельные нематоды. Учитывая опасность обнаруженных вредителей, было направлено обращение в соответствующие структуры, с целью возвращения зараженного картофеля обратно в Грузию.

Minval.az