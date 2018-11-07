7 ноября Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тоиво Клааром. Об этом сообщает МО АР.

В ходе встречи, на которой состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на линии фронта, генерал-полковник З.Гасанов вновь напомнил, что Армения оккупировала 20 процентов территорий Азербайджана, признанной международным сообществом, добавив, что переговорный процесс по сей день остается безрезультатным.

Министр подчеркнул, что деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в урегулировании конфликта. Для скорейшего решения конфликта Армения, соблюдая нормы и принципы международного права, должна незамедлительно и безоговорочно вывести подразделения своей армии из наших земель.

Т.Клаар, в свою очередь, отметив важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в Южно-Кавказском регионе, подчеркнул, что ЕС является сторонником продолжения переговоров в этом направлении.

Minval.az