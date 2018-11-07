Что на самом деле испугало кремлевского пропагандиста?

В околополитической «тусовке» продолжаются «афтершоки», вызванные визитом на Южный Кавказ помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Впрочем, справедливости ради, они «наложились» на новый виток развития событий вокруг Ирана: США вводят против ИРИ новые жесткие санкции и явно сколачивают широкий антитегеранский фронт. А Джон Болтон, напомним, не особенно и скрывал, что в повестке дня его переговоров Иран — один из самых важных пунктов. Если не самый важный.

По понятным причинам, интригующие подробности переговоров в южнокавказских столицах остались за закрытыми дверями. Но точно так же, как сон разума рождает чудовищ, «информационный голод» рождает самые невероятные утечки сомнительной достоверности.

Вот и в «Вечере с Владимиром Соловьевым» на российском государственном телеканале «Россия 1» гендиректор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев выдал сенсацию: оказывается, американские власти во время визита в Ереван помощника президента США Джона Болтона предложили свою формулу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, суть которой будет состоять в обеспечении на оккупированных азербайджанских территориях американской базы для давления на Иран. Оказывается, по верси Михеева, «есть в американской стратегии вокруг Ирана вопрос, который пока у нас не дискутируется, но достаточно опасен для нас – это Армения. Американцы боятся воевать с Ираном, несомненно, но, в принципе, готовят из этой точки давление на него. Сейчас что происходит? В Армении произошла смена власти. Рассказывать про то, что они никак не связаны с американцами – это политкорректность, которая не в моем стиле. Они связаны с американцами напрямую, там огромное количество американских креатур». После чего новоявленный эксперт, приглашенный в передачу Соловьева, развивает свою свою мысль: «Американцы обещают нынешней армянской власти решить вопрос Карабаха, говорят им: сдайте районы, а мы введем туда контингент американских войск – и получим базу давления с севера на Иран (выделено нами — Minval.az). Вот это один из вариантов того, что американцы пытаются реализовать в Закавказье». По версии Михеева, Болтон, который ездил в Грузию, Армению, Азербайджан, занимался, в том числе, этим «вопросом», однако эксперт уверен: «Я думаю, что это не получится, но то, что такой вариант предлагается армянам – это правда».

Можно поинтересоваться, откуда у господина Михеева такие сногсшибательные сведения. Или подробно, по пунктам, разбирать, почему оглашенный им план, как бы это поделикатнее, не встраивается в реальность. Возможно, господин Соловьев и его гости об этом не в курсе, но Карабах, и равнинный, и нагорный — это территория Азербайджана. Это признает все мировое сообщество, включая и США. И да, США — это не Россия, в чьем послужном списке значатся и Крым, и Абхазия, и Южная Осетия, и Приднестровье, и военная помощь Армении в оккупации азербайджанских земель. Одного этого достаточно, чтобы понять: возможные сценарии с размещением в Карабахе американских войск (если они вообще существуют) США будут прежде всего с Азербайджаном, а не с Арменией. Международное право и принцип территориальной целостности еще никто не отменял. Не говоря о том, что господин Михеев банально проговорился, заметив, что США собираются вводить контингент американских войск в Карабах после того, как армянская сторона, по его выражению, «сдаст районы».

К тому же в Ереване, как бы это помягче, не горят желанием встраиваться в антииранскую коалицию, которую создают в регионе США. Никол Пашинян, как о том сообщали армянские СМИ, старательно (правда, без особого успеха) убеждал Джона Болтона, что Армения в условиях «блокады» ну никак не может позволить себе закрыть границу с Ираном. В ответ Болтон посоветовал Пашиняну решить карабахский конфликт, после чего будут открыты границы и с Азербайджаном, и с Турцией. И теперь ереванский «Спутник» высказывается более чем откровенно: «…Вашингтон делает все возможное с целью не только ослабить влияние самих иранцев на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, но и вытеснить отсюда своего основного соперника – Россию, чьим главным и традиционным союзником и другом в этом регионе выступает именно Армения. А теперь догадайтесь, сколько копеек можно поставить на то, что американцы, ведущие себя в этом взрывоопасном регионе, как слон в посудной лавке, будут считаться с интересами Армении, скажем, в вопросах логистики или энергетики?»

Другое дело, что господин Соловьев и гости его вечера, подобранные по его вкусу и запросам, неожиданно обозначили главные страхи — и Еревана, и Москвы. По понятным причинам, в Армении изрядно напуганы перспективой, по выражению того же «Спутника», оказаться «между молотом США и наковальней Ирана», особенно, добавим от себя, в роли дистанционно управляемой игрушки, пульт от которой — в руках Москвы. Но не только.

Наконец, нельзя не вспомнить и о том самом оккупированном участке армяно-азербайджанской границы, который США явно не хочется оставлять во внеправовом пространстве. Да тут еще лезут в голову воспоминания: еще в 2005 году в экспертном сообществе Азербайджана активно обсуждали «утечки», согласно которым, США рассматривают вопрос о создании в Азербайджане своей военной базы и формировании — с участием американских военнослужащих — «каспийской стражи» для охраны нефтегазовой инфраструктуры. В Азербайджане тогда, опять-таки если верить никем не подтвердженным «утечкам», дали понять, что вопрос участия в американских коалициях, направленных против Ирана, в Баку рассмотрят только в том случае, если США окажут Азербайджану действенную поддержку в Карабахе. Джон Болтон входил тогда в команду президента Буша-младшего, занимал пост заместителя госсекретаря, затем стал постпредом США в ООН. Являются ли нынешние страхи, обозначенные Соловьевым, «реинкарнацией» тех утечек — вопрос из числа тех, когда велика опасность «увидеть» в туманных намеках именно то, что одни очень хотят, а другие — очень боятся увидеть. Но нет сомнений в другом: США проявляют в урегулировании конфликта Азербайджана и Армении невиданную прежде политическую и дипломатическую активность, и активность эта, мягко говоря, не с армянским акцентом. Американские дипломаты говорят о выводе войск, о четырех резолюциях СБ ООН, о территориальной целостности и еще дают понять, что отношения с Ереваном и Москвой для Вашингтона не «равнозначны». Москву, судя, в числе прочего, и по нервной реакции на «карабахские» заявления американских дипломатов, не на шутку пугает перспектива урегулирования конфликта не в пользу своего «форпоста» (а значит, в пользу Азербайджана!), да еще под американской модерацией. Две плохие для Кремля новости в одном флаконе.

И что же — обо всем этом в студии господина Соловьева не в курсе? Или…здесь банально видят на Южном Кавказе исключительно Армению и пребывают в полной уверенности, что все важные дела необходимо решать и обговаривать исключительно в Ереване? В таком случае вынуждены разочаровать господ Соловьева, Михеева и компанию: политическим, экономическим и военным центром региона уже давно является Азербайджан. И именно принятые здесь решения и достигнутые договоренности определяют, если угодно, «региональную погоду». И если уж быть до конца откровенными, то такое вот «тоннельное зрение с армянским акцентом» которое дает неоценимую информацию к размышлению, как бы это помягче, о качестве «политического телепродукта» в российском эфире. В таком случае куда спокойнее для нервов смотреть шоу с Андреем Малаховым или Владимиром Петросяном. Где по крайней мере не пытаются выдать происходящее за серьезную политическую аналитику. И самое главное, не задумываться о качестве аналитики не только в эфире РосТВ, но и, скажем, на Смоленской площади. Или в Ясенево, где находится штаб-квартира СВР. Или еще где-нибудь. Потому что если задуматься, то останется только читать молитву в стиле «Господи, пронеси». Скажем, в «Солцберецком соборе».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az