Президент Ильхам Алиев назначил Гусейна Наджафова послом Азербайджана в Румынии, сообщает сайт главы государства.

Другим распоряжением, И.Алиев отозвал Фарида Абдинбейова с должности посла Азербайджана в Румынии.

Minval.az