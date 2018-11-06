Президент Ильхам Алиев назначил Гусейна Наджафова послом Азербайджана в Румынии, сообщает сайт главы государства.
Другим распоряжением, И.Алиев отозвал Фарида Абдинбейова с должности посла Азербайджана в Румынии.
Президент Ильхам Алиев назначил Гусейна Наджафова послом Азербайджана в Румынии, сообщает сайт главы государства.
Другим распоряжением, И.Алиев отозвал Фарида Абдинбейова с должности посла Азербайджана в Румынии.
Дата: 2018/11/06 20:18
Раздел: Азербайджан, Мир
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