Командование Военно-морских сил США сообщило что в понедельник, 5 ноября, российский истребитель Су-27 совершил опасные маневры в непосредственной близости от американского самолета-разведчика EP-3 Aries II над Черным морем.

«Взаимодействие было признано небезопасным из-за того, что Су-27 совершил скоростной пролет непосредственно перед самолетом, подвергая риску пилотов и экипаж», − говорится в сообщении ВМС США.

После этого, по данным американской стороны, Су-27 еще раз пролетел вблизи EP-3 с применением форсажа. «Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и колебаниях от второго. Продолжительность перехвата составила около 25 минут», − отметили военные США.

В Минобороны РФ заявили, что перехват был безопасным. В ведомстве уточнили, что Су-27 приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопроводил, не допуская нарушения границы воздушного пространства.

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