Наш собеседник — военный эксперт, полковник ВС Азербайджана в отставке Шаир Рамалданов.

— И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян после роспуска парламента в Армении отправился на три дня в оккупированный Карабах. Как считаете, готовится ли он осуществить «ряд решающих шагов», о которых ранее упоминали представители администрации США в ходе визитов в Ереван?

— Обстановка, которая складывается вокруг Никола Пашиняна, свидетельствует о том, что его будущее под вопросом. Внутриполитическая ситуация в Армении сегодня взрывоопасна. Кроме того, международная обстановка вокруг Армении с учетом фактора России, США и Европы тоже сложная. Все хотят воспользоваться сменой руководства в этой стране и извлечь определенные выгоды. Позиция Пашиняна ясна давно, как говорится, «и нашим, и вашим». Но его больше считают «прозападным» политиком, и у Москвы много вопросов.

После визита Джона Болтона в Ереван Москва выступила с резкими заявлениями в адрес Армении. Чем больше будет проблем в отношениях между Ереваном и Москвой, тем выгоднее это для нас. Россия на сегодняшний день единственная сила, которая сдерживает Азербайджан от освобождения своих оккупированных территорий военным путем. Мы убедились в этом в ходе событий в апреле 2016 года. Неспроста представители силовых ведомств конфликтующих сторон тогда были приглашены в Москву, после чего стороны стали соблюдать условия прекращения огня. И мы знаем, что апрельскую войну остановила Москва. Поэтому ситуация теперь может измениться. Как говорил Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев Если Россия зажжет «зеленый свет» перед Азербайджаном, то наши военнослужащие, как об этом ранее заявлял Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, в кротчайшие сроки разгромят оккупационные силы противника, и восстановят тем самым территориальную целостность страны.

Что касается самого факта посещения Пашиняном Нагорного Карабаха, то как правило, в случае, когда ситуация в Армении ухудшается, армянские власти часто использует карабахскую карту в качестве козыря. Они отправляются на азербайджанские оккупированные земли, пытаясь отвлечь внимание общественности от внутренних проблем своей страны. И на этот раз посещение Пашиняном Ханкенди связано именно с этим. К тому же Пашиняна в Ханкенди недолюбливают, так как он чужд для «карабахского клана». Мы знаем, что влияние в самой Армении «карабахского клана» велико. Учитывая все это, Пашинян желает «смягчить» отрицательное влияние представителей этого клана на свою политику в Армении.

Есть еще одно объяснение его длительного пребывания на оккупированных территориях Азербайджана. СМИ Армении упоминали о том, что якобы там служит его сын, может он с «посылкой» решил навестить его, посмотреть, как он там…

— Недавно он заявлял, что армяне «должны также учесть и интересы Азербайджана» в урегулировании карабахского конфликта. В целом, после встречи лидеров в Душанбе, кажется, у армянского премьера изменилась позиция по Карабаху. По крайней мере, той «уверенности» и военной риторики, которая наблюдалась у него в первое время после прихода к власти, стало намного меньше.

— Мы прекрасно знаем характер армян, их ненадежность, гибкость. В любое время они могут забыть о том, что обещали еще вчера. Поэтому мне сложно озвучить какие-либо прогнозы. Если Пашинян окончательно займет «прозападную» позицию, естественно, Россия предпримет решительные меры в отношении Армении, в том числе и по вопросу конфликта в Карабахе. Москва создаст возможность для Азербайджана освободить оккупированные территории. Если же Пашинян займет «пророссийскую» позицию, в чем я сомневаюсь, то все останется так, как сейчас.

Вероятность возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе сегодня высокая. Пока есть просто слова, мнения, но мы не видим конкретных мер. Одним словом, обстановка сейчас сложная и противоречивая.

— Армянские эксперты тоже не исключают нового витка напряжения на линии соприкосновения весной 2019 года. При этом в Ереване исключают серьезные столкновения. К примеру, политолог Александр Искандерян говорит, что «сегодня никто не пытается решать карабахский конфликт, а все что обсуждается — создание мер доверия, мониторинг на границе, понижение насилия, предотвращение эскалации, не решение конфликта, а управление».

— В какой-то степени с ним можно согласиться. Пока еще смена руководства в Армении не вступила в завершающую фазу. Пашинян еще не создал свою команду. Я не исключаю того, что в ходе встречи в Душанбе, Пашинян мог попросить у азербайджанского лидера предоставить ему время для того, чтобы он мог сформировать команду и после приступить к каким-либо конкретным шагам по Карабаху. Его позиция сейчас очень слабая внутри Армении, более того, внутри страны наблюдается сильное противостояние. Поэтому, думаю, как только ему удастся создать свою команду и стать хозяином в Армении, то там наконец могут задуматься о решении конфликта всерьез.

— Исходя из того, что армянский премьер еще не сформировал свою команду, почему Баку согласился на встречу по Карабаху с Ереваном в рамках СМИД ОБСЕ в Милане?

— Надо понимать, что определенные договоренности достигнуты под эгидой МГ ОБСЕ. И если ведутся какие-то переговоры, значит существует определенная почва для этого. И соответственно, стороны обсуждают именно тот вопрос, который находится на повестке дня. Будь все иначе, то этих встреч не было бы вообще. Конечно, решение принимают не министры иностранных дел, но они представляют интересы своих государств, создавая почву для принятия определенных решений. Ничего плохого в этих встречах нет.

— Как считаете, что еще должны или могут предложить сопредседатели МГ ОБСЕ для того, чтобы вопрос урегулирования конфликта сдвинулся с «мертвой» точки?

— Это атрофированная организация. Ее давно следовало бы убрать с арены. Посредники больше мешают, чем помогают в вопросе урегулирования. Каждый из них представляет интересы своей страны, и они не думают о будущем Карабаха.

На сегодняшний день позиция Азербайджана и руководства нашей страны вполне приемлема для Армении. Те условия, которые предлагает официальный Баку, президент Азербайджана, — а мы знаем, что он может стопроцентно гарантировать выполнение всех договоренностей, — позволяет любому народу в Нагорном Карабахе, в том числе и армянам, развивать свой язык, культуру и так далее, но только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Но принципиальный вопрос заключается в возвращении территорий. Однажды я присутствовал на встрече вместе с армянскими представителями в США и в беседе с ними заявил, что азербайджанская сторона готовы предоставить все права армянской общине Карабаха, но вы хотите еще и территории, а это неприемлемо, это чисто оккупационный подход. Думаю, что общественность Армении начинает это понимать. Но нам больше нечего им предложить. Больше того, что предлагает Баку карабахским армянам, никто еще не предлагал.

Бахтияр Сафаров

Minval.az