Несколько часов назад стала известна новость о том, что брендовый магазин «Ивановка» может прекратить свое существование. Так, согласно сообщению жителей села, ныне действующий председатель Василий Новосельцев собирается продать фирменный магазин «Ивановка» в Баку якобы с целью покрытия долгов по зарплате работникам фермы. Согласно информации, цена магазина достигает больше чем полмиллиона манатов. Но остается открытым вопрос: магазин «Ивановка» больше 17-ти лет исправно работал, приносил прибыль, и делал рекламу селу Ивановка. Да и колхоз переживал гораздо более худшие времена. Почему же сейчас встал ребром вопрос о его закрытии? С этим вопросм наше издание еще будет разбираться в самое ближайшее время.

Сердце Ивановки — магазин, которго скоро не будет

Наверняка нет в Баку человека, который ни разу не отоваривался в магазине «Ивановка». Прекрасная густая сметана, рассыпчатый творог, ароматное подсолнечное масло, соления, копченая колбаска, сало, полуфабрикаты домашнего производства, свежее деревенское молоко – вся эта вкусная снедь попадает на стол жителей столицы именно благодаря фирменному магазину «Ивановка», который на протяжении 20-ти с лишним лет радует бакинцев качеством продуктов и безупречным сервисом, потому покупателей всегда много, и не только в дни завоза продуктов – по вторникам и пятницам.

О том, что в Азербайджане существует русское село Ивановка, многие жители Баку знают именно благодаря фирменному продуктовому магазину, бессменной заведующей которого является Надежда Кижменева – коренная жительница этого села. Наденька – именно так называют ее покупатели, когда приходят в «Ивановку» за покупками.

— Мы, жители Баку, вот уже много лет пользуемся продукцией вашей торговой марки. Скажите, на какие ивановские продукты особый спрос у потребителя?

— Очень большой спрос на молоко, но есть кое-какие трудности, связанные с «молочным вопросом». Дело в том, что в колхозе нашем нет оборудования для охлаждения молока, да и вообще самого молока не слишком много и поэтому приходится брать домашнее молоко, охлаждать его в тех же домашних условиях и привозить в магазин. Но клиенты очень довольны и вкусом, и качеством. И потому в дни завоза (вторник и пятница) к нам в магазин большее количество покупателей приходит за молоком. Очень большим спросом пользуется хлеб. Белый был в ассортименте магазина постоянно, а серый мы начали недели две как завозить: он очень вкусный, качественный и пользуется большим спросом у диабетиков. Но нам пришлось как следует попотеть, чтобы колхозная пекарня занялась его выпечкой, так как этот сорт хлеба довольно капризный. Но клиенты в восторге: своя мука, причем, безо всяких примесей, своя закваска. Мельница в селе работает, мука идет и первого сорта, и второго, зерновая, отруби так же пользуются спросом. Летом был перебой с мукой, потому что в хозяйстве пшеница закончилась.

На прилавках фирменного магазина «Ивановка» все меньше колхозной продукции

Да и помимо пшеницы не всегда в колхозе бывает то, что нам нужно. Например, отруби второго сорта колхоз определяет для кормления животных на ферме. А нам уже достается так сказать, второстепенное количество. Кроме того, в магазине очень востребовано подсолнечное масло. До 2018-го года у нас масла всегда было в изобилии. В этом году урожай был меньше, естественно, и производство масла сократится. Пользуется успехом сметана, сыры – но опять же всех этих продуктов в колхозе не всегда бывает в достатке в связи с тем, что на производстве не хватает молока. Но моя задача – удовлетворить покупательский спрос, и если мне в достаточном количестве продукцию не выделяет колхоз, я должна выходить из положения по любому. В этом случае мы покупаем покупателям домашний сыр у частников. Так как в колхозном хозяйстве нет засолочного цеха, маринады и соления, реализуемые в магазине, тоже домашнего производства. Наши покупатели очень довольны, с удовольствием берут и маринованные грибы, и чесночок, и аджику, и домашнюю икру, и виноградный сок. Кроме того, приобретая эту продукцию у жителей Ивановки, тем самым мы помогаем им заработать. Я сама в торговле с 2005 года и могу с гордостью сказать фразу «Мои покупатели», потому что костяк клиентов нашего магазина сформировался очень давно. И потому желание клиентов для меня закон. Если человек говорит: «Мне нужно то-то и то-то», я должна достать все, что ему необходимо. На данный момент наши покупатели очень довольны, потому что мы изо всех сил стараемся выполнить все их капризы. Просто проблема в том, что мы не всегда можем брать продукцию именно из колхоза (а магазин наш – именно колхозный, не частный). Я не приобретаю продукцию где-то в других районах страны, я покупаю ее у именно ивановцев. И людям помогаю, и покупатели мои довольны.

— С какого года работает фирменный магазин «Ивановка»?

— Магазин открылся в период 1987-88 года на площади Торговой, где посещаемость была несомненно лучше. Здесь, на ул. Толстого (за отелем ISR Plaza) магазин хоть и в разы больше, но, тем не менее, есть сложности, связанные с парковкой.

— Магазин дает хороший доход?

— Начиная с 2012-го по 2016-й год сезон продаж, как правило – это зимнее время. И в это время магазин приносил прибыль от 12 до 17 тысяч манатов в месяц. С 17 по 18-й год пошел конкретный спад – до 4-х тысяч манатов в месяц.

Выживать на 42 маната в месяц – невозможно, но со времен СССР зарплату не поднимали

Конечно же, это не моя вина, резкий спад доходов связан с тем, что много продукции, которую должен давать колхоз, мы не получаем – по причине ее отсутствия в колхозном хозяйстве. Кроме того, сотрудники магазина получают всего 42 маната. Как вы считаете, на 42 маната можно выжить? Причем, эта сумма остается неизменной еще с советского времени. Но у нас много зависело от выручки, и когда я сдавала в месяц колхозу по 17 тысяч манатов, то соответственно, и зарплата работников поднималась до 80-90 манатов. И вот выручка упала, у всех зарплата поднималась, а у нас – нет. Из-за того, что я реализую домашнюю, а не колхозную продукцию, я доплачиваю своим сотрудникам зарплату. Я понимаю, что в колхозе тяжелое положение, но, тем не менее, все вопросы по магазину я стараюсь решать сама, никого излишне не нагружая. И потому, когда клиенты заходят в магазин, они видят полные полки товаров. Но из этих товаров 40% — частные, а не колхозные. Кроме того, у нас машина, мы в месяц наматываем 5 тысяч километров, потому что расстояние не близкое – от Баку до села 250 километров. Конечно же, машина эта требует ремонта. 2 раза в год я обращаюсь в колхоз за капремонтом, а текущий ремонт делаю за свой счет. Расходы по магазину тоже идут за свой счет: это пакеты, чистящие средства (в магазине всегда должен быть идеальный порядок). Я вхожу в положение и понимаю, что все эти траты – лишний груз на плечи колхоза. Но главная радость для меня заключается в том, что покупатели довольны и лица их светятся радостью, мы слышим их слова благодарности. Это – самая высокая цена моего труда. И моего, и сотрудников магазина «Ивановка».

— А сотрудники магазина тоже из Ивановки?

— Нет, сотрудники местные, потому что если я буду набирать коллектив из Ивановки, то придется их расселять на квартире в Баку. Кроме того, им все равно придется тратиться на транспорт. А все это при такой зарплате накладно, очень сложно. И потому мои работники – бакинцы.

— Мы знаем, что у фирменного магазина «Ивановка» есть еще несколько официальных филиалов. Вы можете озвучить адреса, чтобы покупатели знали, где можно купить натуральные продукты, а не подделку, распространяемую многими магазинами под брендом «Ивановка». Ведь не секрет, что именно благодаря фирменным магазинам и качеству реализуемых в них продуктов люди знают и любят ваше село.

— Наши филиалы расположены около станции метро «Эльмляр» и «Низами». Я их открыла с разрешения председателя Григория Михайловича Минникова. В эти магазины я тоже поставляю продукцию из нашего села и делаю рекламу и колхозу, и селу. Мои покупатели говорят, что наш магазин – это чистое сердце Ивановки. И если так говорят люди, значит это правда. Кстати, в наш магазин приезжают люди из самых отдаленных районов Баку, и не только Баку. Есть те, кто приезжает из Сумгайыта, Хырдалана – не смотря на дальность расстояния. Как правило, эти люди приезжают затовариваться продуктами на неделю. Те, кто живет в центре города, приходят ежедневно.

— Какие планы на будущее? Ведь трех магазинов чистой продукции в городе, где постоянно увеличивается число населения, явно недостаточно?

— К нам приходил представитель Министерства Сельского хозяйства и предложил участвовать в большом проекте «Село — городу». То есть, мы будем распространять нашу продукцию с соответствующей рекламой. В данный момент продумывается место и время проведения этой программы, само мероприятие будет проводиться не раньше конца ноября. Я надеюсь, что благодаря этому проекту интерес к нашей продукции и к нашему селу еще больше возрастет.

— А как насчет конкуренции? Есть ли реальные опасения на этот счет?

— Понимаете, бренд «Ивановка» говорит сам за себя. И многие нечистоплотные дельцы этим пользуются. Вы сами видите, сколько сейчас продуктов реализуется под нашим брендом. Но скажу так: два года назад мы сильно нервничали из-за всех этих нападок, но с ходом времени покупатель стал более разборчив. Тем более, что у нас открыта страница на Фейсбуке, где мы постоянно рекламируем свои продукты – с указанием адресов филиалов фирменного магазина «Ивановка». Так и ликвидируем проблему по принципу «Предупрежден – значит, вооружен».

СПРАВКА

Глава Союза свободных потребителей (ССП) Азербайджана Эйюб Гусейнов:

— Мы долгие годы боремся с поддельными «ивановскими» продуктами. Но, увы, пока что безуспешно. А, тем не менее, в Баку всего три магазина, имеющие официальное право продавать ивановскую продукцию. Но под брендом «Ивановка» действует куда больше торговых точек. То, что этот вопрос все никак не решится – результат безответственного управленческого аппарата колхоза. Если руководство в свое время запатентовало бы бренд, то не было бы такой путаницы. А что мы видим сегодня? Страдает и репутация села Ивановка, и потребитель, который в надежде получить чистый продукт, «клюет» на название, и приобретает подделку. Судя по всему, руководство колхоза не намерено всерьез рассматривать устранение вопроса конкуренции, раз до сих пор не было принято никаких мер.

P.S: Насколько рентабелно и правильно закрывать магазин, приносящий а) прибыль б) рекламу с) репутацию селу Ивановка — решать, конечно же, председателю колхоза Василию Новосельцеву. А, может быть, не только ему, но и всем жителям села? А так же потребителям, которые не согласны лишаться источника свежих и качественных продуктов? Магазин «Ивановка» — это часть нашей истории, которую надо беречь и приумножать, а не разбазаривать и вытирать об нее ноги.

Яна Мадатова

Minval.az