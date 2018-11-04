Баку поддерживает урегулирование израильско-палестинского конфликта по принципу создания двух государств, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«На встрече с главой МИД Палестины Риадом Малики И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает урегулирование Палестинского вопроса на основе принципа создания двух государств, в соответствии с резолюциями и решениями ООН, и неоднократно озвучивал эту позицию в рамках международных организаций», — сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что Азербайджан вносит последовательный вклад в укрепление Исламской солидарности в мире.

«Азербайджан всегда демонстрировал солидарность и поддержку по отношению к Палестинскому вопросу, свидетельством чего является проведение 5 ноября в Баку собрания послов Палестины в странах Азии», — сказал И.Алиев.

Minval.az