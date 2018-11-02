МИД исключил гражданина Польши Матеуша Лисовски из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией территории Азербайджана.

«Руководитель компании «Publicis Sp. Z.o.o.» М.Лисовски обратился в МИД с просьбой, исключить его имя из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и принято положительное решение»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство сообщает, что М.Лисовски в своем письме отметил, что его визит не служит поощрению созданного Арменией незаконного режима на территориях Азербайджана, и в будущем воздержится от подобных поездок.

«Он указал, что уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно-признанных границ, а также законы страны, и приносит извинения перед правительством и народом Азербайджана», — говорится в сообщении.

Minval.az