Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR предложила российскому «Газпрому» продлить контракт на поставку газа из РФ. С таким заявлением выступил вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров, передает Рейтер.

Как рассказал Насиров, азербайджанская сторона предложила продлить контракт до 2020 года. Как ожидается, объёмы закупок будут основываться на коммерческих интересах компании и составят до 1 млрд кубометров в год.

«Если коммерчески выгодно в России купить газ, то будем покупать. Мы предложили «Газпрому» продлить контракт до 2020 года. Объемы покупки будут определяться исходя из коммерческих интересов — до 1 млрд кубометров в год»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»). «Мы считаем, что трубопроводы не должны оставаться пустыми. Контракт с «Газпромом» действующий, живой»,— добавил он.

Предыдущий контракт был заключен в 2017 году и заканчивается в конце текущего года.

Вице-президент SOCAR также сообщил, что азербайджанская компания находится в стадии проведения переговоров о разработке в России нефтяного месторождения. По его словам, партнёрами с российской стороны выступают несколько компаний, в том числе «Роснефть», «Газпром» и «Новатэк».

Minval.az