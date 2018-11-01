В селе Исламкей турецкого города Ыспарта по случаю 94-й годовщины со дня рождения девятого президента Турции, видного политического и государственного деятеля Сулеймана Демиреля состоялась церемония почтения памяти.

В мероприятии приняли участие лица, которые в период президентства Демиреля работали министрами, были депутатами и занимали другие политические должности, а также его близкие и почитатели.

Церемония началась с исполнения государственного гимна Турции. Затем минутой молчания была почтена память Сулеймана Демиреля. Присутствующие посетили могилу видного государственного деятеля.

От имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева к могиле — мемориальному комплексу был возложен венок.

На мероприятии выступили Айлин Джасур, которая на протяжении 20 лет была личным врачом Демиреля и в настоящее время является членом Великого национального собрания Турции, посол Азербайджане в Анкаре Хазар Ибрагим и другие.

Посол выразил близким Сулеймана Демиреля соболезнования от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева, рассказал о вкладе покойного государственного деятеля в развитие дружбы и братства с Азербайджаном, теплых дружеских отношениях с великим лидером Гейдаром Алиевым. Ибрагим отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно заявлял, что Сулейман Демирель всегда являлся близким другом Азербайджана и память о нем всегда останется в сердцах азербайджанского народа.

Другие ораторы также поделились мыслями о Сулеймане Демирель, поделились воспоминаниями о нем.

Затем участники побывали в музее Сулеймана Демиреля в Исламкее.

Отметим, что в этом музее создан уголок, в котором представлены совместные фотографии Сулеймана Демиреля с великим лидером Гейдаром Алиевым, преподнесенные ему подарки и награды, связанные с Азербайджаном.

Minval.az