Повышение эффективности деятельности Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта — это сфера рассуждений непосредственно прикладных шагов спецпредставителей, которые этим занимаются.

Об этом в четверг сказала на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос Trend.

Что касается конкретных шагов, необходимых для повышения эффективности – это переговорный процесс, контакты со сторонами, продвижение вперед на основе имеющихся договоренностей, сказала она.

«Эта вся дипломатическая рутина, которая предпринимается», — добавила Захарова.

Minval.az