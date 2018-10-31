В Азербайджане предлагается пересмотреть положения законодательства по отпуску по уходу за ребенком для отцов, в том числе возможность оплачиваемого отпуска.

Предложение отражено в проектном документе «Национальный план действий по пресечению основанного на гендерном принципе полового отбора и принятию соответствующих ответных мер в Азербайджане», совместно разработанном Фондом народонаселения ООН, Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей и министерством труда и социальной защиты населения.

В числе предложений также рассмотрение изменений в законодательство на основе передового опыта стран в поддержку женщин, которые воспитывают детей и строят карьеру.

Согласно проекту, осуществление этих мер предусматривается министерством труда и социальной защиты населения, Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей, Кабмином и Милли Меджлисом (парламента).

Отметим, что по Трудовому кодексу, мужчины, находящиеся в отпуске в связи с рождением ребенка в семье, могут выйти в отцовский отпуск на 2 недели, а в случае каких-либо проблем в семье, или если в семье есть больной, нуждающийся в особом уходе, то и женщины, и мужчины могут выйти в неоплачиваемый отпуск сроком на семь дней.

Мужчинам может быть предоставлен оплачиваемый отцовский отпуск, и это нормально, сказала в среду Trend зампредседателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова.

По ее словам, наряду с матерью, в семье за ребенком должен ухаживать и отец. Поскольку в воспитании детей ответственность и мужчин, и женщин одинакова, то мужчинам тоже может быть предоставлен оплачиваемый отцовский отпуск. «Иногда в семье воспитанием ребенка больше занимается мать. Отец же считает, что его обязанность заключается только в содержании семьи. Однако в семье ответственность родителей за детей должна быть равной», — сказала Гахраманова.

Minval.az