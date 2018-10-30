В Таджикистане планируют поменять воинские звания, оставшиеся с советских времен. Об этом, как пишет «Спутник Таджикистана», сообщил глава отдела Комитета по языку и терминологии при правительстве республики Абдурахим Зулфониен.

Ранее комитет создал специальную группу, состоящую из ученых, историков и военных для одобрения таджикских названий воинских званий. Специалистам также предстоит перевести на государственный язык военную терминологию и названия воинских подразделений.

По словам Зулфониена, эксперты, работая над альтернативами для нынешних воинских званий, изучали древние рукописи времен Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов.

«Специалисты уже предложили таджикские названия воинских званий: ефрейтор — радабон, младший сержант — даставар, сержант — дастаер, старший сержант — дастабон, старшина — сардаста, капитан – садавар, подполковник – лашкарер, полковник – сарлашкар», — сказал Зулфониен.

В Комитете по языку и терминологии пока не пришли к единому мнению относительно перевода званий высшего офицерского состава — генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник.

Экс-председатель Госкомитета нацбезопасности Таджикистана генерал-полковник в отставке Сайдамир Зухуров заявил, что не видит необходимости в переводе этого звания на таджикский язык, так как во многих странах мира используется именно слово «генерал».

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