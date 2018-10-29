За минувшую неделю Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана задержала 148 незаконных мигрантов, говорится в сообщении службы, распространенном в понедельник.

Двое из них были задержаны во время совместных с МВД мероприятий.

Было установлено, что 13 из задержанных лиц занимались деятельностью, не соответствующей заявленной цели, двое проживали не по адресу регистрации, один занимался незаконной трудовой деятельностью, остальные 132 человека незаконно проживали на территории страны.

В отношении 123 иностранцев были приняты административные решения, в отношении остальных 25 иностранцев принимаются меры по выдворению за пределы Азербайджана.

Государственная миграционная служба продолжает мероприятия по борьбе с незаконной миграцией.

Minval.az