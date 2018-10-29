После сегодняшних переговоров глав МИД трех стран — Мевлута Чавушоглу, Эльмара Мамедъярова и Давида Залкалиани в Стамбуле состоялась пресс-конференция, в ходе которой турецкий министр коснулся территориальных конфликтов в регионе, говорится в сообщении МИД АР.

Как отметил Чавушоглу, Турция выступает за обеспечение территориальной целостности Азербайджана и Грузии и держит данный вопрос в актуальной повестке.

В свою очередь глава МИД Азербайджана выразил благодарность в адрес официальной Анкары за усилия по разрешению нагорно-карабахского конфликта и поддержку территориальной целостности республики.

Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана, Турции и Грузии подчеркнули важность важность усиления сотрудничества между странами в трехстороннем формате.

Minval.az