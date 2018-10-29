В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

VII встреча министров была организована в историческом дворце Долмабахче в Стамбуле.

Доводя до внимания, что эта встреча совпадает с 95-й годовщиной создания Турецкой Республики, Мевлют Чавушоглу отметил, что стороны провели плодотворный обмен мнения о значимости совместно осуществляемых экономических проектов, а также других вопросов, стоящих в повестке дня. Министр довел до внимания, что Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии. «Еще раз заявляем, что мы поддерживаем решение существующих проблем мирным путем, в рамках международного права и неприкосновенности границ и в данном вопросе позиция Турции неизменна», – сказал он.

Передав искренние поздравления по случаю 95-й годовщины создания Турецкой Республики, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выразил признательность братской стране за справедливую позицию, занимаемую в решении армяно-азербайджанской нагорно-карабахской проблемы.

Говоря о совместно осуществляемых Азербайджаном, Турцией и Грузией энергетических и транспортных проектах, министр Эльмар Мамедъяров довел до внимания, что такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс и TANAP имеют важное значение для большой географии.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отметил, что трехсторонние встречи служат ускорению развития связей сотрудничества. Все три страны придают особое значение обеспечению мира, стабильности, а также развитию сотрудничества.

Министры отметили, что на встрече были обсуждены перспективы развития регионального сотрудничества на основе общих интересов, укрепления региональной стабильности и безопасности, а также положение по исполнению решений, принятых на прошедших встречах.

По итогам встречи была подписана Стамбульская декларация.

Напомним, что 30 октября планируется проведение в Стамбуле VI трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана.

Minval.az