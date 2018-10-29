Продолжающиеся работы по сносу ветхого жилья в районе бывшей Советской улицы продолжают преподносить неожиданные сюрпризы.

B последние недели здесь возобновился снос домов, расположенных выше центральной мечети страны — «Таза Пир».

Как отмечает “Туран”, при сносе неприметного с виду одноэтажного здания неожиданно было обнаружено помещение старинного хамама. Построенный предположительно еще в 19-м веке хамам, еще несколько лет назад функционировал. Однако в связи с планами по реконструкции бывшей Советской, прекратил свою деятельность.

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