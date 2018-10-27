Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в пятницу встретился с новоназначенным спецпредседателем ОБСЕ по Южному Кавказу Рудольфом Михалкой.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в пятницу.

На встрече был обсужден процесс урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии отношений между ОБСЕ и Азербайджаном.

Мамедъяров отметил, что основным препятствием в разрешении нагорно-карабахского конфликта является незаконное присутствие на оккупированных территориях Азербайджана ВС Армении.

Отметив, что конфликт должен быть разрешен на основе резолюций Совета безопасности ООН и соответствующих документов ОБСЕ, глава МИД сказал, что проведение на оккупированных азербайджанских территориях политики заселения и целенаправленное изменение демографического состава противоречит Четвертой женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года и Дополнения к нему, к которой в 1993 году также присоединилась и Армения.

Рудольф Михалка, в свою очередь, отметив, что визит в регион является первым, выразил благодарность за подробную информацию.

Minval.az