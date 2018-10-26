В связи с происходящими в последнее время провокациями против отдельных представителей азербайджанской диаспоры в Европе, взаимными обвинениями в некоторых интернет-ресурсах Госкомитет по работе с диаспорой обратился в соответствующие инстанции, возникшая ситуация взята под контроль.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в пресс-службе Госкомитета.

В Комитете отметили, что начато совместное расследование с соответствующими госструктурами, в зависимости от результатов которого виновные ответят перед азербайджанскими законами и законами стран, в которых они проживают: «Льющиеся из интернет-ресурсов оскорбления в адрес представителей азербайджанской диаспоры противоречат национальным ценностям, материалы, отражающие мысли, направленные против совместной деятельности азербайджанцев, являются серьезной провокацией и ударом по миссии консолидации. Препятствия, чинимые в последнее время попыткам налаживания мостов между представителями нашей диаспоры в мире, являются частью этой провокации. Все эти грязные деяния будут расследованы. Будут предприняты меры по недопущению подобного в будущем. Азербайджан – могущественная страна, обладающая авторитетом в мире. Все патриотично настроенные азербайджанцы могут уверенно опереться на свою историческую Родину», – отмечается в заявлении комитета.

Напомним, что в последнее время неизвестные источники изливают порочащие, оскорбительные и унизительные высказывания в адрес глав некоторых диаспорных организаций и членов их семей.

Minval.az