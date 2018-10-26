США в диалоге с Арменией готовы применить не только «пряник»

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон продолжает свое турне по Южному Кавказу. Завершив свой визит в Армению, он направился в Грузию. А в Ереване только начинают осознавать, сколь неприятными могут оказаться последствия для Армении начинающегося на Южном Кавказе нового витка политической игры. Где доминирующими эпитетами уже сегодня являются «разочарование» и «обеспокоенность».

Заявления Джона Болтона по Карабаху оказались сдержанно-выверенными. «Мой визит не означает изменения позиции США, или что я привез новые предложения. Как говорил один из моих предшественников Джим Бейкер, никто так не хочет мира как сами стороны, — предупредил он. — Если Пашинян и его политическая партия по итогам выборов получат сильный мандат, это будет хорошей возможностью для решительных шагов в вопросе урегулирования». То есть, в переводе, дал понять, что от Армении США ждут куда более конструктивного поведения, чем то, что Ереван демонстрировал прежде.

Но главные неприятности поджидают Армению на «южном направлении».

Строго говоря, того, что именно Иран станет основной темой переговоров Джона Болтона, ждали многие. И прогнозировали, что Армению здесь, возможно, ожидают нешуточные проблемы. Как и то, что Ереван постарается сохранить для себя максимальную свободу рук на иранском направлении, ссылаясь на «блокаду», свое уязвимое положение и т.д. И даже директор армянской службы радио «Свобода» Грайр Товмазян в своем вопросе жаловался Болтону, что «нас окружают страны, которые до сих пор продолжают блокаду Армении. Мы знаем, что с Азербайджаном это происходит из-за нагорно-карабахского конфликта. Турция также ведет блокаду Армении, поскольку у нее очень тесные связи с Азербайджаном. И мы знаем, что Иран – наш самый большой сосед здесь, но США применяют санкции в отношении Ирана».

Ответ советника президента США напоминал «холодный душ». Джон Болтон подчеркнул: «Я считаю, что нынешние обстоятельства подчеркивают важность нахождения взаимовыгодного соглашения по нагорно-карабахскому вопросу, потому что как только это произойдет, откроется армяно-азербайджанская граница. Турецкая граница, я считаю, почти наверняка откроется. И я думаю, что граница с Грузией может быть менее подвержена озабоченностям в связи с тем давлением, которое Россия может оказывать на них». После чего перешел к главному: «Иранская граница станет важным вопросом, поскольку, как я объяснил премьер-министру, мы хотим оказать максимальное давление на Иран, потому что он пока не отказался от цели создания ядерного оружия. Он остается главным банкиром международного терроризма в мире. И мы обеспокоены его программами баллистических ракет и его активными военными операциями в Сирии, Ираке и в других местах. Очевидно, что мы не хотим нанести ущерб нашим друзьям в процессе. Поэтому я считаю, что разговор между правительством Армении и Соединенными Штатами будет очень важен. Но, как я подчеркнул премьер-министру, мы будем применять эти санкции очень энергично. Это не администрация Обамы. Мы собираемся сжать Иран, потому что считаем, что его поведение на Ближнем Востоке и в реальности глобально является зловредным и нуждается в изменении».

А вот здесь не обойтись без комментария. Точнее, без «перевода с дипломатического». Судя по всему, советник президента США дал понять своим ереванским собеседникам: «транспортные проблемы» Армении не окажут ожидаемого влияния на решимость США добиваться соблюдения санкций, наложенных на Иран. По сути дела, Джон Болтон недвусмысленно посоветовал Николу Пашиняну самому разбираться с Карабахом, после чего откроется транспортное сообщение и с Азербайджаном, и с Турцией.

И вновь повторил, что команда Трампа — это не администрация Обамы, и что на Иран здесь намерены давить всерьез.

Строго говоря, о том, что США собираются усилить рестриктивные меры в отношении Ирана, который Вашингтон не то чтобы без оснований обвиняет в продолжении своей военной ядерной программы и поддержке терроризма, Джон Болтон говорил и в Баку. Но в беседе с ереванскими журналистами использовал куда более жесткие формулировки, чем с их азербайджанскими коллегами. А дипломатия, как известно, искусство нюансов. И вот эти нюансы интервью уже не позволяют исключать: в Ереване и «за закрытыми дверями» разговор об Иране тоже был куда жестче.

О причинах догадаться нетрудно. Азербайджан, как сопредельная с Ираном сторона, развивает здесь вполне легальное и сугубо «гражданское» сотрудничество — в экономике, туризме, логистике…А вот Армения — дело другое. Заметного «гражданского» сотрудничества с ИРИ здесь не заметно. Но зато эта страна активно используется для разного рода «серых» и откровенно «черных» схем обхода наложенных на ИРИ санкций, начиная от бриллиантовых афер и заканчивая прокачкой проиранским группировкам оружия и детонаторов.

Можно долго гадать, как теперь поведут себя в Ереване. Особенно с учетом того, что ключевые решения от имени Армении принимает Москва, у которой на иранском треке свои интересы. Но не менее важно другое. По сути дела, в результате визита Болтона обнулился главный ереванский «козырь» — «революционный имидж». Дошло до того, что, по сообщению ереванской «Грапарак», казалось бы, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в первую очередь должен был стать «гостем» Совета безопасности Армении и его секретаря Армена Григоряна, однако оговорки американской стороны, связанные с личностью Армена Григоряна, проявились также во время этого визита. По ее сведениям, «Болтон посетил Совет безопасности, однако встреча тет-а-тет с секретарем Совета безопасности не состоялась. Встречались с одной стороны Джон Болтон, а с другой – глава МИД, министр обороны Армении и секретарь Совбеза. А в конце дня, Григорян пытался пригласить его на ужин, однако получил отказ. Сразу после пресс-конференции советник президента США по вопросам национальной безопасности уехал из страны». Это тот самый Григорян, с которым, если верить «Еркрамас», отказывается должным образом сотрудничать РФ именно из-за его прежних связей с прозападными НПО. И теперь выясняется, что и американские дипломаты предпочитают держаться от него подальше. И это уже не «отдельный инцидент», а новые политические реалии. Которые грозят обернуться для Еревана настоящей катастрофой

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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