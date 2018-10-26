Не имея добрых отношений с соседями, ни одна страна никогда не сможет стать надежным транзитным пунктом.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг во время выступления на открытии VI Бакинского международного гуманитарного форума на тему «Сформируем новый мир и нового человека: креативность и развитие человека».

«Азербайджан занимает выгодное географическое положение, но без современной инфраструктуры это географическое положение не имеет никакого значения. С другой стороны, у Азербайджана нет выхода к открытым морям, океанам. Поэтому все наши транспортные, энергетические, коммуникационные линии должны проходить через территорию других стран. Конечно, как я уже отметил, для достижения этого, в первую очередь необходимы очень тесные дружеские отношения с соседними государствами и странами, охватывающими более обширную географию, и это есть. Несколько лет назад мы в области транспорта поставили задачу превратить Азербайджан в мощный транспортный центр не только в регионе, но и в мировом масштабе. Мы последовательно стали идти к данной цели, и сегодня с полной уверенностью могу сказать, что сумели добиться этого. В нашей стране создана современная транспортная инфраструктура – 6 международных аэропортов, железные дороги, связывающие Азербайджан со всеми соседними странами и охватывающие основную часть нашей страны, автомобильные дороги протяженностью более 15 тысяч километров, проложенные за последние 15 лет, крупнейший в Каспийском бассейне торговый флот, имеющий более 200 судов. То есть все это – проекты, требующие крупных средств, и они реализованы. Наконец, всю эту работу дополнил ввод в эксплуатацию нового важного торгового порта на Каспийском море. Сегодня через территорию Азербайджана проходят транспортные коридоры Восток – Запад, Север – Юг. Деятельность транспортного коридора Север – Юг еще более расширилась. По сравнению с прошлым годом, в нынешнем году через этот коридор было перевезено в 100 раз больше грузов. И это только начало. Сегодня наблюдаются присоединения к этим двум важным направлениям из других направлений. Сегодня мы уже обеспечиваем транспортный коридор Юг – Запад, через территорию Азербайджана также проходит транспортный коридор Восток – Запад. Азербайджан является единственной страной, участвующей во всех этих транспортных, инфраструктурных проектах. Это транспортное сообщение одновременно создает прекрасную основу для добрососедства. Не имея добрых отношений с соседями, ни одна страна никогда не сможет стать надежным транзитным пунктом. Поэтому наши энергетические, транспортные, инфраструктурные проекты стимулируют сотрудничество между странами. Для углубления сотрудничества между странами обязательно необходимо придавать большое значение гуманитарной сфере, особенно в отношениях с соседними странами, традиционно дружественными странами. Без этого могут возникнуть проблемы и во всех других сферах», — сказал глава государства.

Minval.az