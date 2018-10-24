Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуену Фу Чонгу.
В тексте поздравительного письма говорится:
«Уважаемый господин президент,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Социалистической Республики Вьетнам.
Верю, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.
С самыми лучшими впечатлениями вспоминаю нашу встречу во время моего визита в Вашу страну, проведенный нами обстоятельный обмен мнениями.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на благо дружественного народа Вьетнама».