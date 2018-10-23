Посол Франции вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, говорится во вторник в сообщении МИД.

Послу был выражен официальный протест в связи действиями ряда представителей Франции, затрагивающими интересы Азербайджана, его суверенитет и территориальную целостность, в том числе в связи с недавними незаконными визитами в оккупированный Нагорно-карабахский регион Азербайджана мера французского города Сент-Этьен и главы муниципалитета Арнувиль.

Была дана правовая и политическая оценка таких шагов представителей Франции, правительство которой призвали провести эффективные мероприятия для пресечения деятельности физических и юридических лиц этой страны, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Послу была вручена официальная нота МИД Азербайджана.

Minval.az