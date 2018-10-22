Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана в результате мероприятий по пресечению незаконной миграции за прошедшую неделю задержала 166 иностранцев, сообщает в понедельник ГМС.

Гражданин Пакистана и гражданин Грузии были задержаны в ходе совместных мероприятий с МВД.

Было установлено, что 13 граждан Туркменистана и девять граждан Турции занимались деятельностью, которая не соответствовала целям приезда в страну, один гражданин Турции не проживал по месту регистрации, один гражданин Индии и гражданин Турции занимались незаконной трудовой деятельностью, а 141 человек незаконно проживал на территории страны.

В отношении 125 из указанных иностранцев были приняты административные решения. В отношении остальных иностранцев принимаются соответствующие меры по выдворению за пределы Азербайджана.

Minval.az