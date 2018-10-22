Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Венгрии Яношу Адеру.

В тексте поздравительного письма говорится:

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Венгрии.

Верю, что расширение азербайджано-венгерских связей, укрепление двусторонних отношений и партнерства между нашими странами и впредь будет служить интересам наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Венгрии – постоянного благополучия и процветания».

Minval.az