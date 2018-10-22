Заявление посла США в Армении Ричарда Миллза по Карабаху вызвало широкий резонанс в Армении. Слова американского дипломата о том, что «урегулирование Карабахской проблемы в любом варианте невозможно без возврата определенных оккупированных территорий», серьезно встряхнуло армянское общество. Хоть некоторые эксперты и советуют не придавать значения словам Миллза, срок полномочий которого подходит к концу, большинство считает, что за этим месседжем стоит план Вашингтона по Карабаху.

Что стоит за подобными заявлениями американского дипломата? Означает ли это, что США решили активизироваться по Карабаху? На эти и другие вопросы «Минвала» ответил директор Центра стратегических и международных исследований, политолог, советник бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева Эльдар Намазов.

— Эльдар бей, как считаете, дают ли слова посла основания делать далеко идущие выводы?

— Во-первых, отмечу, что это не первое заявление подобного рода от американских дипломатов. Около 1,5 лет тому назад американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд выступил с обширным заявлением по поводу Мадридских принципов. Его комментарий по поводу урегулирования конфликта в Карабахе, можно сказать, соответствовал подходу официального Баку, и вызвал в то время большой резонанс как в Азербайджане, так и в Армении. А теперь господин Ричард Миллз сделал заявление по поводу самого важного вопроса. Армянская пресса по сей день находится под воздействием его заявления. Это нельзя считать случайным. Если и американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, и посол США в Армении делают такие громкие заявления по Карабаху, значит, у Вашингтона имеется конкретная цель. Я очень хорошо знаю и Миллза, и Хогланда. Полтора года назад у меня была с ними встреча, мы провели широкие обсуждения по карабахскому вопросу.

— Где?

— Естественно, не в Армении. Встреча была организована в Тбилиси. Не буду вдаваться в детали этой встречи, есть определенные этические правила, и мы не обнародуем прессе всех деталей встречи. Но могу сказать, что главной целью этих заявлений было устранение в Армении негативных явлений между властью и обществом, властью и Минской группой ОБСЕ. О чем идет речь? Со своей стороны мы всеми силами старались доказать американцам один вопрос. Они уже поняли, что армянская власть – хоть власть Кочаряна, хоть власть Саргсяна, обманывали все 20 лет и свое общество, и международных посредников, и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Игра Кочаряна и Саргсяна по Карабаху заключалась в том, что они принимают в переговорах в рамках Минской группы принцип освобождения оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха. Это отражено документально. Но они не только не заявили об этом своему народу, но, наоборот, укоренили в обществе мнение, что не может быть и речи ни о каких уступках и освобождении земель. В этом контексте они выстроили государственную пропаганду.

Хоть они сами не заявляют об этом, но с помощью государственной прессы, околовластных комментаторов и экспертов создали мнение, что нельзя возвращать ни пяди оккупированных земель. После того, как они укрепили в обществе такое мнение, то стали заявлять на переговорах с Минской группой ОБСЕ, мол «армянское общество не готово к компромиссам». Они заявляли, что армянское общество невозможно уговорить вернуть эти земли, ни один политик не сможет пойти на это с учетом общественного мнения. Хотя это общественное мнение они сами же и сформировали. Теперь заявление господина Миллза стало обращением армянскому обществу, что 20 лет их обманывали власти, и эти земли должны быть возвращены. Во всех переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ и всех подготовленных документах отмечается необходимость возвращения этих земель, это не только позиция США, но и мировой общественности. Неслучайно в этот же период посетивший Баку представитель Госпепа господин Кент открыто заявил, что четыре резолюции Совбеза ООН составляют юридическую базу для урегулирования карабахской проблемы. Я считаю, что администрация США приняла решение, и различные дипломаты открыто заявляют о ней обществу, желая разрушить стратегию игры в прятки Саргсяна и Кочаряна, которую они проводили на протяжении 20 лет.

— Но другой американский дипломат, бывший сопредседатель Джейс Уорлик заявил, что Карабах не интересует нынешние американские власти…

— Если бы Джейм Уорлик все оценил верно, то в период его долгого председательства, наверное, произошли бы какие-либо подвижки. Я точно знаю, что у администрации США есть определенные планы по Карабаху. Потому что, когда администрация США определяется со стратегией по Карабаху, они привлекают как дипломатов, так и экспертов для проведения определенных обсуждений. На некоторых из этих обсуждений я тоже был приглашен в качестве эксперта, часами проводил обсуждения с ними. Учтите, что за последние полгода президент США Дональд Трамп как в обращении к президенту Азербайджана, так и в обращении к премьер-министру Армении открыто говорил, что в ближайшие месяцы откроются новые возможности для решения карабахской проблемы. Если президент США отмечает это в письменном виде, значит, за этим стоят определенные планы.

Вместе с тем стоит учитывать, что для американских политиков и администрации Трампа главным вопросом является Иран. В этом смысле господин Уорлик мог полагать, что для администрации США решение карабахской проблемы не стоит на первом плане. Но когда принимают какие-либо важные стратегические решение по поводу Ирана, то уделяется очень большое внимание происходящим вокруг Ирана процессам, и если имеются мешающие осуществлению этих планов факторы, то они стараются нейтрализовать их. В этом контексте в администрации США сформировался определенный формат. В вопросах в связи с Ираном учитываются факторы России, Азербайджана, Армении и Грузии. Обсуждения обычно проводятся в этом формате. Например, связанные с Россией, Азербайджаном, Грузией и Азербайджаном дипломаты и эксперты США вместе обсуждают эти вопросы. Уже чувствуется, что фактором, который больше всего повлияет на проблемы в связи с Ираном, является Россия, которая поддерживает Иран и старается нарушить планы США, а также граничащие с Ираном страны. Естественно, сюда относятся Турция и другие страны. Но Азербайджан, Грузию и Армению соотносят с Россией из-за того, что она имеет 100%-ное влияние на Армению. У Азербайджана с Россией имеются сейчас очень хорошие отношения. Грузия тоже является важной страной на Южном Кавказе, хоть у нее и нет границы с Ираном. В любом случае, этот формат по Ирану является предметом обсуждений. У США имеется стратегия по устранению факторов в регионе, мешающих осуществлению планов по Ирану. В этом плане карабахский вопрос очень важен для США, так как Америка представлена в Минской группе ОБСЕ. В тоже время у США имеются определенные стратегические планы по Ирану, чего они не скрывают. Эта стратегия предусматривает решение и смягчение конфликтов в приграничной зоне, включая карабахский конфликт.

— Москва очень жестко отреагировала на заявление посла США касательно ситуации в Армении. Да, они не нацелились напрямую на его заявление по Карабаху. Но, в любом случае, дипломата обвинили во вмешательстве во внутренние дела Армении. О чем говорит этот подход Москвы? Можно ли сказать, что позиции США и России по Карабаху расходятся?

— Вы и сами отметили, что расхождение это не связано с Карабахом, а больше — с протекающими внутри Армении процессами, сменой власти и «бархатной революцией». У спикера российского МИДа Марии Захаровой больше всего вызвали раздражение не слова о Карабахе. Господин Миллз заявил, что они на протяжении долгих лет постоянно работали как с гражданским обществом, так и с определенными группами внутри правительства для развития демократии в Армении. Эти слова вызвали сильное раздражение у русских, это они расценили в качестве вмешательства во внутренние дела Армении.

— Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон совершит визит в Азербайджан 24 октября. Если, как вы говорите, у администрации США есть план по Карабаху, то можем ли мы сказать, что визит Болтона связан и с Карабахом?

— Обратите внимание на маршрут Болтона – он вполне соответствует обозначенному мною формату. Он побывает и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии, и в России. Естественно, Джон Болтон является ведущим специалистом по вопросам национальной безопасности администрации Трампа. Учитывая его работу в администрации республиканцев и большой опыт, то вместе с Помпео он является лицом, формирующим политику администрации Трампа. Его визит по отмеченному мною формату указывает на то, что имеются темы, касающиеся двухсторонних отношений с каждой из упомянутых мною стран. Например, администрация Трампа приняла решение выйти из некоторых военных договоров, подписанных с Россией еще во времена Горбачева. Эту новость Болтон в первую очередь обсудит в Кремле и предупредит их, хотя сама информация уже просочилась в прессу. Естественно, иранский вопрос тоже будет очень серьезно там осуждаться, стороны обсудят и Сирию и Украину. Но на первом месте планы США по Ирану. В переговорах, которые господин Болтон проведет в Баку и Ереване, он, безусловно, осудит определенные вопросы, напрямую связанные с Азербайджаном. В ходе обсуждения вопросов региональной безопасности на первом месте будут процессы, происходящие вокруг Ирана. Полагаю, что у них уже есть определенные планы по поводу решения карабахской проблемы. Если бы такого плана не было, то Трамп не писал бы об этом Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну.

— Некоторые эксперты, ссылающиеся на слова посла США в Армении, полагают, что если Пашинян после выборов не предпримет шагов по освобождению азербайджанских земель, то США запустят план по его свержению. Насколько это звучит убедительным?

— В любом случает, месседж посла США будет иметь долгосрочное влияние. В Армении против этого заявления пишутся заказные статьи. Их аргументы очень слабы. Но серьезные эксперты по поводу этого месседжа отмечают, что это не только заявление США, и что если об этом говорят американские дипломаты, значит, за этим стоит позиция Запада. Вслед за международной общественностью и армянскому обществу заявляют о том, что без освобождения оккупированных земель невозможен мирный процесс. Их заставляют обсуждать это. Рано или поздно власть Пашиняна окажется перед выбором: или проводить в карабахском вопросе политику Саргсяна и Кочаряна, или же учесть позицию международной общественности. Но этот фактор еще больше усилит противоречия внутри Армении. Я уверен, азербайджанские власти учитывают, что в такой момент Пашинян раздувает внешнюю опасность и мобилизует общество для достижения своих целей в стране. Поэтому маневрирующему Пашиняну создают благоприятные условия для увеличения столкновений и противостояний в стране. Я уверен, что серьезные политические кризисы внутри Армении будут продолжаться и еще больше усилятся. Эти процессы еще не достигли своего пика. Но я уверен, что последнее слово должно быть не за дипломатией, а за армией Азербайджана. Азербайджанская армия должна постоянно находится в состоянии полной боеготовности, чтобы использовать открывшиеся возможности и освободить наши земли.

Эльшад Пашасой

Minval.az