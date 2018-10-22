Приятель, купив спутниковую антенну, не нашел признаков «антироссийской истерии» ни на ведущих мировых каналах, ни на телевидении Балтийских стран. Кроме дела Скрипалей и официальной хроники, сюжетов о России не было вообще. «Замалчивают», — огорчился он, не допуская мысли, что наша страна может быть кому-то просто неинтересна. Об этом пишет Андрей Пуговкин, российский публицист, доктор биологических наук в своей статье «Лишний должен уйти» на «Новой газете». Минвал публикует ниже данную статью без изменений и сокращений:

Россия, которую мы упустили

100 лет назад генерал Корнилов в своем «Манифесте» утверждал, что правительство России должно поддержать Польшу, Украину и Финляндию в их стремлении к государственному возрождению. После гибели Лавра Корнилова борьбу с большевизмом возглавили самоотверженные, но ограниченные «государственники», и их упертая борьба за «Единую и Неделимую Россию» только помогла большевикам установить тоталитарный режим.

70 лет спустя подавляющее большинство граждан равнодушно встретило распад СССР. Буйных оказалось на удивление мало: в основном это были перенаселенные регионы, где экономику крышевали криминальные кланы — Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия, Чечня, Крым, Донбасс.

В Европе 1990-х к России отнеслись как к заблудшему родственнику, освобожденному из тюрьмы. А у наших реформаторов недостало ни кругозора, ни воли на необратимое изгнание призрака «единой-неделимой».

Они так и не избавились от реваншистов в силовых структурах и не инициировали военное соглашение между странами СНГ о взаимной защите межгосударственных границ. Будь это сделано, не возникли бы «архипелаги» криминальных бантустанов с первобытной экономикой, безработицей и бандитизмом. Не погибли бы тысячи людей. Достаточно сравнить численность населения Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Донбасса тридцать лет назад и сейчас, чтобы понять, какую гуманитарную катастрофу породила эта нерешительность.

Лишь бы не было войны

После 1991 года Россия, кажется, впервые имела шансы стать нормальной, в хорошем смысле обыкновенной европейской страной, озабоченной бытием своих граждан. Западный мир настолько этим дорожил, что предпочел не обращать внимания на «мелочи» вроде вооруженного вмешательства в грузинский и молдавский внутренние конфликты, а рейд на Приштину в 1999 году иронически счел забавной шалостью. Но в решающий момент России не предложили проект, сравнимый с «планом Маршалла», — с целевыми, но политически обусловленными масштабными капиталовложениями для восстановления экономики и воспитания нового среднего класса.

Тем временем с уходом из жизни настоящих фронтовиков в Россию стал возвращаться военный психоз. К власти пришли озлобленные распадом «единой и неделимой» генералы, не видевшие настоящей войны, не понимающие, что реинкарнация СССР — путь к гибельному для России конфликту с остальным миром. Наша нынешняя державность — показная, не соответствующая реальному состоянию страны, — постепенно осознается в мире как опасный авантюризм. «Россия из мировой сверхдержавы превратилась в мировую сверхпроблему», — говорят в Европе.

Демонстративная милитаризация обозначила угрозу большой войны, которой нынешние обитатели Кремля не боятся или делают вид, что не боятся. Они вмешиваются во внутренние дела западных стран, провоцируют политическую турбулентность, помогают правым экстремистам и противникам евроинтеграции.

Огромные ресурсы вкачивают в пропагандистскую обработку русскоязычных диаспор, открыто ставят задачи любой ценой расшатать Евросоюз и вбить клин между ЕС и США.

Расширение НАТО поначалу сопровождалось разоружением европейских стран. С 1992 по 2014 год численность бундесвера, например, сократилась примерно в пять, а группировки войск США в странах ЕС — в семь раз. Нидерланды и Бельгия расформировали танковые части, списав более полутора тысяч боевых машин. Сокращали вооруженные силы и новые члены атлантического альянса.

Теперь же началось перевооружение Войска Польского, которое получило американские истребители и немецкие танки. Загружены военными заказами гданьские верфи и другие предприятия польского ВПК. Совместно с Великобританией и Швецией разработана модель новейшего танка PL-01, прозванного убийцей «Арматы». Численность сухопутных сил увеличилась в полтора раза, организованы система территориальной обороны и совместная польско-литовско-украинская бригада, фактически решен вопрос о создании на территории Польши полноценной американской военной базы.

События 2014 года накликали на западные рубежи России войсковую группировку, превосходящую боевую мощь германского бундесвера. Навстречу развернуты заново сформированные российские общевойсковая и танковая армии. Рубежи нового железного занавеса намечены. Остается выяснить, кому от этого станет хуже.

Россия, которую нам навязали

Представим невозможное: австрийский политик публично заявляет, что его страна не демократическая республика, а тысячелетняя империя, «сохраненная на части территории». В результате «величайшей геополитической катастрофы» враги отторгли от нее Венгрию, Чехию, Словакию, Хорватию, часть Польши, Словению, Западную Украину и Северную Италию. Или кто-то публично призывает к собиранию «португальского мира» (столько же жителей Земли, сколько россиян, из них лишь 5% проживает в самой Португалии). В ответ на рассуждения о «разделенном англосаксонском народе» (в пять раз больше носителей языка, чем русского, живущих в странах, чей потенциал раз в 15 превышает российский) по миру разнеслись бы вопли о претензиях Лондона на мировое господство. В неполиткорректной Югославии демагогия про «разделенный сербский народ» довела страну до распада и гибели десятков тысяч людей.

На протяжении веков самыми верными союзниками России, независимо от государственных границ, оставались Грузия, Украина, Болгария и Черногория. Сегодня Украина и Грузия воюют с Россией за независимость, в Черногории едва не случился пророссийский переворот, а Болгария от греха подальше укрылась от «собирателей земель» за стенами НАТО и Евросоюза.

Страны Балтии получили долгожданную независимость еще до распада СССР и поначалу не имели ничего против сохранения экономических связей. Но, послушав призывы, доносящееся из Кремля, поглядев на «крымскую весну», оценив, чем это для них чревато, они все как один поддержали введение санкций против России. Многие в ущерб своей экономике.

Мир без России

Нужна ли Россия современному миру? Притом что 6% мировых запасов нефти и 30% запасов природного газа — наши, вся хозяйственная деятельность страны составляет около 3% мировой.

Представим на секунду невозможное, что Россия исчезла с политической арены. Ну и? Абхазам и осетинам пришлось бы помириться с грузинами, арабам — с израильтянами, Азербайджану — с Арменией, Тирасполю — с Кишиневом. Затихла бы война в Донбассе. На геополитическую катастрофу это явно не тянет, в мире стало бы даже немного спокойнее.

Тогда спросим иначе. Нужен ли окружающий мир современной России?

Московское царство, Российская империя, а затем Советский Союз столетиями пытались добиться самодостаточности. Результатами стали жертвы, лишения и экономическая отсталость. Это понимают почти все россияне, что бы они ни говорили вслух.

А тем временем улицы Тбилиси заполнены туристами со всего мира. Россияне теряются в пестрой толпе, хотя в Грузию их приезжает едва ли не больше, чем в Крым. В бывшие союзные республики постепенно возвращаются те, кто в молодости уехал искать счастья на Западе. Они везут капиталы, деловые связи и освобождение от последних советских комплексов. Мировые торговые сети осваивают грузинские вина, украинское растительное масло и литовское сухое молоко. В литовской Клайпеде швартуются танкеры с американским сжиженным газом, а Эстония поставляет в Евросоюз сланцевое масло и бензин. Вопреки российскому давлению Белоруссия экспортирует свою нефть через порты стран Балтии. Нефть Азербайджана, минуя Россию, через Грузию и Турцию идет в Европу, а туркменский газ — через Узбекистан, Казахстан и Китай к Тихому океану. В Центральной Азии бывшие союзные республики переориентируются на восточный проект «Новый Шелковый путь».

«Гордое одиночество» Российского государства превращается в хорошую мину при плохой игре. А ведь все могло быть иначе…

Minval.az