В столице Великобритании Лондоне состоялось мероприятие, посвященное Дню независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятие, прошедшее в Азербайджанском доме, началось с минутой молчания в честь шехидов.

Основатель Азербайджанского дома Доктор Али Текин отметил, что 18 октября — один из важнейших дней в истории Азербайджана. Он рассказал азербайджанским и зарубежным гостям об истории Дня независимости:

«Азербайджан восстановил свою независимость в результате краха коммунистического Советского союза в конце XX века. Независимое Азербайджанское государство является преемником первой Азербайджанской Народной Республики, которая существовала в 1918-1920 годах. Акт конституции был выведен на обсуждение 29 декабря 1991 года на всенародном референдуме, и 95 процентов населения проголосовали за суверенитет и независимость страны».

Minval.az