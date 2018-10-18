Азербайджанский криминальный авторитет Надир Салифов, известный в криминальном мире как Лоту Гули, освобожден 18 октября примерно в 17:50 по бакинскому времени. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил источник, приближенный к криминальным кругам в Стамбуле.

Гули был задержан восьмого октября и приведен в стамбульскую полицию. Члены «клана босса мафии» — Гули — рассчитывали на его освобождение и более того, некоторыми местными СМИ была распространена информация о том, что он уже на свободе. Однако позднее оказалось, что «вор в законе» все еще пребывал за решеткой.

Все это время криминальный авторитет находился в центре депортации Бынкылыдж.

«Вор в законе» останется в Турции, информация о том, что он будет депортирован в Азербайджан, не соответствует действительности.

Minval.az