В Баку в настоящее время более 150 тысяч человек проживают в зонах крупных оползней, и это количество постоянно растет.

Об этом сказал в среду Trend завотделом экономической и политической географии Азербайджана Института географии Национальной академии наук Азербайджана Нариман Пашаев.

По его словам, вмешательство людей в природу приводит к увеличению оползневых участков.

«В целом необходимо переселить людей со склонных к оползню территорий поселков Баилово и «20 участок», потому что данные территории перегружены. В частности, необходимо освободить территории на Баиловском склоне из-за предрасположенности к оползням», — отметил Пашаев.

Завотделом также сказал, что оползневый участок в поселке Бадамдар, на котором в данный момент наблюдается активность, состоит из глиняных грунтов. Пашаев отметил, что оползень может остановиться, если, построив колодцы, вывести грунтовые воды.

Пашаев сказал, что необходимо снизить нагрузку на территории, где произошел оползень, и добавил, что на этих территориях должны проводиться комплексные мероприятия, а также инженерно-геологические, мелиорационные работы.

Minval.az