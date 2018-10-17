Официальный Баку обвинил Армению в незаинтересованности в мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Незаконная деятельность армянской стороны на оккупированных территориях Азербайджана, противоречащая духу переговорного процесса, наносит ущерб международным усилиям, предпринимаемым для урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — отмечается в комментариях пресс-службы МИД Азербайджана на публикацию в армянских СМИ информации о закладке поселка Сидней в оккупированном Кельбаджарском районе и прокладкой вдоль реки Араз новой дороги, соединяющей оккупированные Арменией районы.

МИД отмечает, что «подобные шаги создают противоречие между словами и действиями руководства Армении, демонстрируют занимаемую этой страной неконструктивную политику и незаинтересованность в решении конфликта мирным путем».

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Армения грубо нарушает международное гуманитарное право, осуществляя искусственное заселение и попытки изменения демографической ситуации, а также другие незаконные действия на оккупированных территориях Азербайджана.

«Азербайджан постоянно поднимает перед международными организациями, в том числе сопредседателями Минской группы ОБСЕ, вопрос о незаконных действиях Армении на оккупированных азербайджанских территориях», — отмечается в заявлении МИД.

Minval.az